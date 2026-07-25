¿Quién enseña el protocolo a la princesa Leonor, el príncipe George y la princesa Amalia? Así se forman los futuros reyes de Europa

Desde pequeños, los herederos de las monarquías europeas, la princesa Leonor, el príncipe George y la princesa Amalia de Holanda, reciben una formación muy distinta a la de cualquier otro miembro de la realeza. Aunque asisten a colegios de prestigio y llevan una vida relativamente normal, su educación está diseñada para prepararlos para una función de Estado que exige disciplina, conocimiento institucional y una impecable comprensión del protocolo.

No existe una única persona encargada de enseñarles. Su preparación es el resultado del trabajo coordinado entre sus padres, asesores de la Casa Real, expertos en relaciones internacionales, historiadores, personal militar y responsables de protocolo que los acompañan conforme asumen nuevas responsabilidades.

¿Quién enseña el protocolo a la princesa Leonor?

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En el caso de la heredera al trono español, la formación comienza en casa. El rey Felipe VI y la reina Letizia han procurado que Leonor conozca desde temprana edad el funcionamiento de la Corona, el significado de las instituciones y la importancia de representar a España.

A ello se suma el equipo de la Casa de S.M. el Rey, cuyos asesores preparan a la princesa para actos oficiales, audiencias, viajes internacionales y ceremonias de Estado. Conforme ha aumentado su agenda institucional, también lo ha hecho la complejidad de su preparación.

Su paso por el UWC Atlantic College, en Gales, reforzó además una perspectiva internacional, mientras que su actual formación militar, tras pasar por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval Militar de Marín, constituye una parte esencial de su preparación como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

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El príncipe George aprende observando a William y Kate

El príncipe George durante una aparición pública oficial en Reino Unido. A sus 13 años, el hijo mayor de Kate Middleton y el príncipe William se consolida como una de las figuras más observadas de la nueva generación de la familia real británica. Getty Images

A diferencia de Leonor, el príncipe George todavía mantiene una agenda pública muy limitada. Sin embargo, los expertos en realeza británica coinciden en que gran parte de su aprendizaje ocurre mediante la observación.

El príncipe William y Kate Middleton procuran que su hijo participe gradualmente en actos de gran relevancia, como desfiles militares, celebraciones nacionales o eventos deportivos, donde aprende las normas de comportamiento que acompañan a su posición como segundo en la línea de sucesión.

Conforme crezca, también recibirá formación específica por parte de funcionarios de la Casa Real, secretarios privados y especialistas en asuntos constitucionales, quienes tradicionalmente preparan a los futuros soberanos para comprender el funcionamiento del Estado británico.

La princesa Amalia combina universidad y preparación institucional

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La princesa Amalia de los Países Bajos también sigue un modelo de formación progresiva. Además de cursar estudios universitarios en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) en la Universidad de Ámsterdam, recibe preparación constante por parte de la Casa Real neerlandesa.

Su padre, el rey Guillermo Alejandro, ha explicado en distintas ocasiones que la heredera participa cada vez más en reuniones informativas y sesiones de trabajo para comprender el papel constitucional del monarca antes de asumir mayores responsabilidades públicas.

Esta combinación entre formación académica y aprendizaje institucional busca garantizar que llegue al trono con un conocimiento profundo de la política, la sociedad y las funciones que desempeña la Corona.

La princesa Amalia de los Países Bajos completa su formación militar básica y recibe el ascenso al grado de cabo durante una ceremonia en los cuarteles General Spoor, en Ermelo. La preparación castrense forma parte de la formación institucional que reciben varios herederos europeos para asumir, en el futuro, sus responsabilidades como jefes de Estado. Getty Images

¿Qué incluye la formación de un futuro rey o reina?

Aunque cada monarquía adapta el proceso a sus propias tradiciones, la preparación de los herederos europeos suele incluir áreas muy similares.

Entre ellas destacan, historia nacional y de la monarquía, derecho constitucional, relaciones internacionales y diplomacia así como idiomas y oratoria y comunicación pública además de protocolo institucional, formación militar, cuando corresponde y representación del Estado en actos oficiales.

El objetivo no es únicamente que conozcan las reglas del protocolo, sino que comprendan el significado político e institucional de cada gesto, desde un saludo hasta un discurso de Estado.

El protocolo también evoluciona con las nuevas generaciones

La formación de Leonor, George y Amalia refleja cómo las monarquías europeas han modernizado la preparación de sus herederos. Hoy ya no basta con dominar las normas de etiqueta, los futuros reyes también deben desenvolverse ante los medios de comunicación, conectar con las nuevas generaciones, representar a sus países en escenarios internacionales y responder a una ciudadanía que espera una monarquía más cercana pensando en redes sociales así como que se mantenga de una forma transparente.

Por ello es que los futuros soberanos se forman para ejercer una de las responsabilidades institucionales más visibles de Europa.