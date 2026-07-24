La fundación de Sarah Ferguson cerrará “hasta nuevo aviso": esto es lo que se sabe sobre la decisión de la duquesa de York

La labor filantrópica de Sarah Ferguson vuelve a ocupar los titulares, la exesposa del príncipe Andrés confirmó, a través de un portavoz de Sarah’s Trust, que la fundación creada por ella en 2020 dejará de operar “hasta nuevo aviso”, una decisión que ha despertado preguntas debido al momento en que fue anunciada.

El comunicado llegó apenas unos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, en los que aparecen nuevos intercambios de correos electrónicos entre el financiero y la duquesa de York. Sin embargo, la organización insiste en que ambas situaciones no deben interpretarse como una relación directa, ya que el cierre había sido discutido internamente desde hacía meses.

¿Por qué cerrará la fundación de Sarah Ferguson?

En un comunicado oficial, un portavoz de Sarah’s Trust informó que Sarah Ferguson y el consejo de administración acordaron, “con pesar”, cerrar la organización “hasta nuevo aviso”.

La declaración añade que la medida “había estado en discusión y en marcha durante algunos meses”, una precisión que busca aclarar que la decisión no se tomó de forma inmediata tras la reciente publicación de los documentos relacionados con Epstein.

Hasta el momento, Sarah Ferguson no ha emitido un mensaje personal para ampliar las razones detrás del cierre ni ha explicado si la fundación podría reanudar sus actividades en el futuro.

¿Qué hacía Sarah’s Trust?

La organización nació en 2020 con el objetivo de canalizar el trabajo humanitario de la duquesa de York y apoyar proyectos sociales dentro y fuera del Reino Unido.

De acuerdo con la propia fundación, durante sus años de actividad colaboró con más de 60 organizaciones benéficas en más de 20 países. Entre sus principales iniciativas destacaron, la entrega de más de 150 mil paquetes de ayuda durante la pandemia de COVID-19, el envío de asistencia médica y programas de capacitación para personas afectadas por la guerra en Ucrania, proyectos educativos dirigidos a comunidades vulnerables, entre ellos programas para más de 200 niños en Ghana, así como iniciativas relacionadas con salud, respuesta ante crisis humanitarias y proyectos ambientales.

¿Tiene relación el cierre con los nuevos documentos sobre Jeffrey Epstein?

El anuncio coincidió con la difusión de una nueva serie de documentos del Departamento de Justicia estadounidense en los que aparecen correos electrónicos intercambiados entre Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein después de la condena del financiero en 2008.

Los archivos muestran múltiples comunicaciones entre ambos y han provocado un nuevo escrutinio sobre la relación que mantuvieron durante varios años. No obstante, el hecho de que una persona aparezca mencionada en estos documentos no constituye, por sí mismo, una prueba de conducta ilegal o de responsabilidad penal. Diversos medios británicos han señalado que la publicación de estos archivos incrementó la presión pública sobre la duquesa de York. Aun así, el portavoz de la fundación reiteró que el cierre era una decisión que ya se encontraba en preparación.

¿Quién fue Jeffrey Epstein y por qué su nombre sigue generando controversia?

Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense que en 2008 se declaró culpable de solicitar prostitución a una menor de edad. En 2019 fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual de menores, pero murió ese mismo año en una cárcel de Nueva York mientras esperaba el inicio de su juicio. Desde entonces, la publicación de documentos judiciales y registros relacionados con su caso ha mantenido el escrutinio sobre diversas figuras públicas que tuvieron contacto con él. No obstante, la aparición de una persona en esos archivos no implica, por sí sola, que haya cometido un delito o enfrentado cargos, ya que los documentos incluyen distintos tipos de registros, como correos electrónicos, agendas, listas de contactos y testimonios.

Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson Getty Images

El momento más complicado para Sarah Ferguson

La noticia llega después de varios meses especialmente difíciles para Sarah Ferguson. En 2025, distintas organizaciones benéficas pusieron fin a su relación con la duquesa tras la publicación de correos electrónicos relacionados con Epstein, lo que afectó significativamente su imagen pública. A ello se suma que tanto ella como el príncipe Andrés han permanecido bajo un intenso escrutinio mediático debido a las investigaciones y documentos que siguen saliendo a la luz sobre los vínculos del círculo del duque de York con Epstein.

Por ahora, Sarah’s Trust se prepara para suspender sus actividades “hasta nuevo aviso”, poniendo fin, al menos de manera indefinida, a un proyecto que durante cinco años concentró buena parte de la labor humanitaria impulsada por Sarah Ferguson.