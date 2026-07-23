¿Por qué criticaron a la princesa Delphine? Ella responde a la polémica por su vestido rosa

La princesa Delphine de Bélgica volvió a demostrar que la moda también puede generar conversación. Durante las celebraciones por el Día Nacional de Bélgica, la royal apareció con un llamativo vestido rosa que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del evento. Mientras algunos elogiaron su estilo original, otros consideraron que su look era demasiado llamativo para una ceremonia de carácter institucional.

Lejos de ignorar las críticas, Delphine decidió responder públicamente y explicar por qué eligió ese diseño, dejando claro que nunca fue su intención eclipsar al resto de la familia real.

¿Por qué generó polémica el vestido rosa de la princesa Delphine?

El pasado 21 de julio, la princesa asistió a los actos oficiales del Día Nacional de Bélgica con un vestido fucsia diseñado por Bert De Coninck. El modelo destacaba por su intenso color, un escote con forma de corazón, una falda más corta en la parte trasera y accesorios a juego, como un tocado rosa, guantes blancos y zapatos de plataforma.

Su propuesta contrastó con los atuendos mucho más clásicos y sobrios que lucieron el resto de los integrantes de la familia real belga, por lo que en redes sociales surgieron comentarios que la acusaban de intentar acaparar toda la atención durante la celebración.

Sin embargo, el estilismo también recibió elogios por quienes destacaron que reflejaba la personalidad artística de la princesa, conocida por apostar por diseños poco convencionales.

Un vestido rosa intenso fue suficiente para convertir a la princesa Delphine en una de las protagonistas del Día Nacional de Bélgica. Getty Images

La respuesta de la princesa Delphine a las críticas

Ante la conversación que provocó su look, la princesa Delphine respondió con total naturalidad. En declaraciones al medio belga HLN, explicó que el rosa es, simplemente, su color favorito.

“El rosa es simplemente mi color. Irradia alegría, diversión y luz. Es festivo”, aseguró al hablar sobre la inspiración detrás de su atuendo.

Además, rechazó las acusaciones de haber querido robar protagonismo durante el evento.

“No es mi intención en absoluto robarle el protagonismo a nadie”, afirmó, añadiendo que cada integrante de la familia real llama la atención a su manera. Incluso destacó que los cuatro hijos del rey Felipe también captan naturalmente las miradas del público.

La princesa Delphine de Bélgica volvió a acaparar las miradas, pero esta vez no solo por su estilo. Getty Images

Un estilo que forma parte de su identidad

La princesa también explicó que su forma de vestir está estrechamente relacionada con su faceta como artista. Mientras otros miembros de la realeza deben seguir protocolos mucho más estrictos, Delphine considera que puede expresar su personalidad a través de la moda.

“Soy artista. No puedo pretender ser otra persona”, comentó, dejando claro que no busca ajustarse a las expectativas tradicionales, sino mostrarse tal como es. Añadió que, para ella, este look también transmitía un mensaje de amor y autenticidad.

Con esta respuesta, la princesa Delphine no solo defendió su elección de vestuario, sino que reafirmó una idea que ha acompañado sus apariciones públicas en los últimos años: la moda puede ser una forma de expresión personal, incluso dentro de una institución tan tradicional como la monarquía belga.