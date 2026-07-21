Hailey Bieber estrena uñas azul cerúleo y confirma el color más elegante de la temporada

Si alguien podía convencernos de guardar diseños y hacernos las famosas glazed donut nails, era Hailey Bieber pero ahora ha dado una propuesta de manicura, más interesante.

La empresaria y referente de belleza acaba de sorprender con una manicura azul cerúleo, un tono vibrante que rompe con los esmaltes lechosos y neutros que han dominado los últimos años y que ya apunta a convertirse en el color estrella de la temporada.

Y no, antes de que alguien lo diga, este tono no es turquesa, tampoco azul lapislázuli, ¡es cerúleo! Sí, el mismo azul que las amantes de la moda recuerdan gracias al icónico monólogo de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada.

¿Por qué las uñas azul cerúleo de Hailey Bieber ya son tendencia?

Acostumbrada a imponer tendencia con manicuras discretas y acabados efecto cristal, Hailey decidió salir de su zona de confort durante una noche en Nueva York con unas uñas cortas pintadas en un azul cerúleo intenso, mostrando que un solo cambio de color puede transformar por completo un look.

El contraste fue parte del encanto. Mientras llevaba un minivestido lencero color vino con detalles de encaje, el esmalte azul resaltó de inmediato, aportando un aire fresco, moderno y mucho más atrevido que sus habituales tonos nude.

Este color podría parecer muy arriesgado pero lejos de verse exagerado, el resultado confirma que el azul cerúleo puede ser tan elegante como un rojo clásico o una manicura blanca.

Hailey Bieber fue vista en Nueva York con un minivestido color vino y una llamativa manicura azul cerúleo, un contraste elegante que confirma este tono como una de las grandes tendencias de uñas de la temporada. Getty Images

Del clóset de Miranda Priestly a tu manicure: así regresa el azul cerúleo

Si el nombre te resulta familiar, no es casualidad, el azul cerúleo lleva años siendo uno de los colores favoritos de las casas de moda por su equilibrio entre sofisticación y energía con ese toque de diversión.

Ahora, esa influencia llega directamente a la manicura. De acuerdo con la manicurista de celebridades Julie Kandalec, este tono evoca los veranos europeos, los días junto al mar y el estilo relajado de destinos como Capri. Además, explica que quienes prefieran un acabado menos vibrante pueden optar por versiones inspiradas en el azul denim sin perder el efecto tendencia.

Meryl Streep, en su papel de Miranda Priestly, convirtió el azul cerúleo en uno de los colores más recordados de la cultura pop gracias a The Devil Wears Prada. Hoy, ese mismo tono inspira una de las tendencias de manicura más elegantes de la temporada. Getty Images

Cómo llevar las uñas azul cerúleo con elegancia

Hailey Bieber demuestra que las uñas azul cerúleo pueden convertirse en el mejor accesorio de un look elegante. La modelo combinó este vibrante esmalte con un minivestido color vino, creando uno de los contrastes de color más sofisticados del momento. Getty IMAGES

La mejor parte de esta tendencia es que no necesita diseños elaborados para destacar. Un esmalte cremoso y brillante es suficiente para conseguir un resultado elegante.

Puedes llevarlas con: uñas cortas y ligeramente redondeadas, como Hailey Bieber, en un acabado ultra brillante para potenciar el color, además complementar con looks en tonos blancos, vino, beige o gris para que el azul sea el protagonista y joyería plateada o de oro blanco para reforzar el efecto sofisticado.

¿Las glazed donut nails quedaron atrás?

No exactamente, lo que si es que Hailey Bieber acaba de demostrar que incluso una tendencia tan consolidada puede reinventarse.

Después de temporadas dominadas por esmaltes translúcidos, rosas lechosos y acabados perlados, el regreso de los colores sólidos era cuestión de tiempo. El azul cerúleo representa esa evolución, conserva el minimalismo que caracteriza a la modelo, pero añade un toque de personalidad que convierte cualquier manicure en protagonista.