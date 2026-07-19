España vs. Argentina: el medio tiempo, desde Madonna, Ronaldinho, Shakira, Justin Bieber, BTS y todos los detalles

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ofreció mucho más que un emocionante duelo por el título. Como ya es tradición en los grandes eventos deportivos, el espectáculo del medio tiempo se convirtió en uno de los momentos más esperados de la jornada gracias a la participación de artistas de talla internacional y figuras históricas del fútbol.

Con millones de espectadores siguiendo la transmisión desde distintos países y un estadio completamente lleno, el descanso del encuentro se transformó en una auténtica celebración del entretenimiento. La combinación de música, invitados especiales y una producción de gran formato mantuvo la emoción al máximo mientras los equipos ultimaban detalles antes de regresar al terreno de juego.

Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS encendieron el escenario

Uno de los grandes atractivos de la final del Mundial 2026 fue la participación de Madonna, quien apareció durante el espectáculo del descanso para protagonizar uno de los momentos más comentados de la noche. Su presencia fue recibida con una ovación por parte de los aficionados presentes en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.

La celebración continuó con la aparición de Shakira, una artista cuya historia está estrechamente ligada al fútbol gracias a sus actuaciones en diferentes torneos internacionales. Su participación volvió a despertar el entusiasmo del público, que acompañó la presentación desde las gradas.

A la lista de estrellas también se sumó Justin Bieber, quien aportó un toque pop al espectáculo con una actuación que rápidamente comenzó a generar conversación entre los aficionados en redes sociales.

Por si fuera poco, BTS también formó parte del show, elevando todavía más las expectativas de un espectáculo pensado para conectar con públicos de distintas generaciones y de diferentes partes del mundo.

Ronaldinho aportó el toque futbolero al espectáculo

Además de los artistas internacionales, el escenario también recibió a una de las leyendas más queridas del fútbol: Ronaldinho. El exjugador brasileño fue uno de los invitados especiales del medio tiempo y desató los aplausos del público con su aparición.

Su participación recordó la estrecha relación entre el fútbol y el entretenimiento, una combinación que la federación ha impulsado en los últimos años para convertir la final del Mundial 2026 en un evento que trasciende lo deportivo.

Mientras tanto, las gradas continuaban repletas de aficionados, además de personalidades del deporte, la política y el espectáculo que no quisieron perderse el encuentro entre España y Argentina.

Con el espectáculo concluido, toda la atención volvió a centrarse en el terreno de juego. Después de un medio tiempo repleto de música, invitados internacionales y momentos memorables, los jugadores regresaron a la cancha para disputar los últimos minutos de una final del Mundial 2026 que promete quedar grabada en la memoria de millones de aficionados.