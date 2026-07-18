¿Qué tonos de tinte estarán de moda en otoño 2026? 5 colores que dominarán la temporada

Con próxima llegada del otoño también cambian las tendencias en coloración, este 2026, los colores de pelo apuestan por una paleta mucho más cálida, elegante y natural, en la que predominan los tonos con dimensión, brillo y reflejos sutiles.

La idea es conseguir un cabello que luzca saludable, sofisticado y fácil de mantener, dejando atrás los colores excesivamente artificiales.

Si estás pensando en renovar tu look y te preguntas qué color de cabello estará de moda en otoño 2026, estos cinco tonos serán los grandes protagonistas de la temporada.

1. Moca Mousse: el castaño que seguirá conquistando el otoño

El Moca Mousse continúa siendo uno de los colores más elegantes del momento. Inspirado en los tonos café, chocolate y cacao, este castaño aporta profundidad al cabello sin endurecer las facciones.

Es perfecto para quienes desean un cambio sofisticado que requiera poco mantenimiento y, además, ayuda a que el cabello luzca más brillante y saludable. Favorece especialmente a pieles cálidas y neutras, aunque también se adapta muy bien a las pieles claras gracias a sus reflejos suaves.

Eiza González tiene el tono chocolate de la temporada Getty Images

2. Rubio mantequilla

Después de varias temporadas dominadas por los rubios fríos, el Butter Blonde se posiciona como uno de los colores más deseados del otoño 2026. Se caracteriza por una mezcla de reflejos dorados, vainilla y beige que iluminan el rostro sin crear un contraste demasiado marcado.

Este tono aporta luminosidad, suaviza las facciones y ofrece un acabado muy natural. Además, es una excelente opción para quienes buscan un rubio elegante que no requiera retoques tan frecuentes como el platino.

Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla Getty Images

3. Castaño avellana multidimensional

Los tonos avellana regresan con fuerza gracias a su capacidad para aportar movimiento al cabello. La tendencia consiste en combinar una base castaña con reflejos miel y caramelo muy finos que crean un efecto multidimensional.

Este color es ideal para quienes desean una melena con mayor profundidad y volumen visual. También es uno de los favoritos para quienes buscan disimular el crecimiento de las canas de forma mucho más natural.

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4. Cobre canela

Los tonos cobrizos continúan evolucionando y este otoño llegan en una versión mucho más suave. El cobre canela mezcla matices rojizos con destellos dorados que aportan calidez al rostro y hacen que el cabello refleje la luz de manera espectacular.

Es una excelente alternativa para quienes quieren salir de los castaños tradicionales sin apostar por un rojo demasiado intenso. Además, combina especialmente bien con pieles claras, doradas y oliva.

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5. Negro espresso

El negro también se reinventa durante esta temporada. En lugar del clásico negro azabache, el protagonista será el negro espresso, un tono profundo enriquecido con reflejos café que aportan brillo y dimensión.

Gracias a estos matices, el cabello luce más saludable y sofisticado, evitando el efecto plano que suele producir un negro completamente uniforme. Es una apuesta clásica que nunca pasa de moda y que transmite elegancia inmediata.

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¿Qué tienen en común los tintes del otoño 2026?

Todas estas tonalidades buscar un acabado natural y lleno de brillo, estos tintes hacen que tu cabellera luzca con dimensión, reflejos suaves y colores inspirados en la naturaleza serán las protagonistas de los próximos meses.

Por eso veremos una clara preferencia por castaños cálidos, rubios cremosos, cobres delicados y negros con profundidad, dejando atrás los contrastes extremos que dominaron temporadas anteriores.

¿Cómo elegir el mejor tono de tinte para ti?

Antes de cambiar de color, es importante considerar el tono de piel, el color natural del cabello y el nivel de mantenimiento que estás dispuesta a darle. Mientras los rubios requieren retoques más frecuentes, colores como el moca mousse, el castaño avellana o el negro espresso permiten espaciar las visitas al salón sin perder su efecto elegante. También conviene optar por tonos que aporten luz alrededor del rostro, ya que ayudan a que la cabellera luzca más saludable y favorecen prácticamente a cualquier edad.