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Así fue la formación militar de la princesa Leonor: el camino que la preparó para ser futura reina de España

Tras completar tres años de instrucción en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, la princesa Leonor concluyó una de las etapas más importantes de su preparación institucional.

Julio 17, 2026 • 
Isamar Escobar
La princesa Leonor posa con uniforme del Ejército del Aire y del Espacio durante un retrato oficial tras finalizar su formación militar.

La princesa Leonor luce el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio en un retrato oficial tomado tras concluir los tres años de formación militar que forman parte de su preparación como futura reina de España.

Getty Images

La formación militar de la princesa Leonor ya es historia, después de tres años de preparación en las principales academias castrenses de España, la heredera al trono concluyó un proceso diseñado para dotarla de los conocimientos y la experiencia que tradicionalmente reciben quienes están llamados a ocupar la Jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Para conmemorar este momento, la Casa Real difundió un video que reúne fotografías nunca antes vistas de este periodo. Las imágenes muestran desde su despedida en el Palacio de la Zarzuela, antes de incorporarse a la Academia General Militar, hasta la ceremonia de entrega de los Reales Despachos que puso fin a esta etapa.

¿Por qué la princesa Leonor recibió formación militar?

La preparación militar de Leonor responde a una tradición seguida por los herederos de la Corona española. En marzo de 2023, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que reguló un programa específico de tres años para la princesa de Asturias, similar al que realizó el rey Felipe VI durante su juventud.

El objetivo no solo era ofrecerle conocimientos sobre las Fuerzas Armadas, sino prepararla para una de las funciones que asumirá como reina, ejercer el mando supremo de los ejércitos, tal como establece la Constitución española.

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Un recorrido por los tres ejércitos

El camino comenzó en la Academia General Militar de Zaragoza, donde recibió instrucción en el Ejército de Tierra y participó en maniobras, ejercicios de campo y entrenamientos físicos.

Posteriormente ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín, donde embarcó en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano para completar una travesía de formación y, más tarde, realizó maniobras a bordo de la fragata Blas de Lezo, fortaleciendo su preparación en la Armada.

La última etapa tuvo lugar en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, Murcia, donde culminó su formación antes de recibir los Reales Despachos en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI y acompañada por la reina Letizia y la infanta Sofía.

La princesa Leonor participa en una sesión de entrenamiento en un simulador de vuelo durante su formación en la Academia General del Aire y del Espacio.

La princesa Leonor realiza prácticas en un simulador de vuelo como parte de su formación en la Academia General del Aire y del Espacio, la última etapa de su preparación militar antes de concluir los tres años de instrucción en las Fuerzas Armadas españolas.

Getty Images

¿Qué sigue para la princesa Leonor tras concluir su formación militar?

La princesa Leonor y el rey Felipe VI intercambian una mirada durante la ceremonia de entrega de los Reales Despachos que marcó el fin de la formación militar de la heredera.

La princesa Leonor comparte un momento con el rey Felipe VI durante la ceremonia de entrega de los Reales Despachos, acto con el que concluyó oficialmente sus tres años de formación militar en las Fuerzas Armadas españolas.

Getty Images

Con la entrega de los Reales Despachos, la princesa Leonor da por concluida su formación castrense e inicia una nueva etapa centrada en su preparación académica. La heredera al trono cursará estudios universitarios, una fase que complementará el recorrido institucional diseñado para prepararla como futura jefa del Estado.

Al mismo tiempo, se espera que incremente progresivamente su presencia en actos oficiales, tanto en España como en el extranjero, consolidando el papel que asumirá cuando llegue el momento de suceder a Felipe VI. Su formación militar, universitaria e institucional forma parte de un plan integral que busca dotarla de la experiencia necesaria para ejercer las responsabilidades de la Corona.

princesa Leonor Rey Felipe
Isamar Escobar
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