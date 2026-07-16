¿De qué murió la madre de Kris Jenner? Todo lo que se sabe de su deceso

Kris Jenner está de luto. La empresaria y matriarca de la familia Kardashian-Jenner anunció la muerte de su madre, Mary Jo “MJ” Campbell, a los 91 años, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales. En su despedida, Kris describió a MJ como “el corazón de nuestra familia” y aseguró que su partida le ha dejado “el corazón roto en un millón de pedazos”. La noticia ha conmocionado a los seguidores de The Kardashians, donde Mary Jo se convirtió en una de las figuras más queridas por sus frecuentes apariciones junto a sus hijas y nietos.

El pasado 26 de julio, Mary Jo “MJ” Campbell celebró su cumpleaños número 91 rodeada de la familia Kardashian-Jenner. La matriarca fue homenajeada con una íntima celebración de temática floral en la que estuvo acompañada por Kris Jenner, Kim, Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall y varios de sus bisnietos, quienes compartieron fotografías y mensajes de cariño en redes sociales.

Apenas unas semanas después de ese festejo, la familia la despide. Hasta el momento, la familia Kardashian-Jenner no ha informado la causa del fallecimiento de Mary Jo “MJ” Campbell. Kris Jenner se limitó a compartir el emotivo mensaje de despedida.

¿Quién fue Mary Jo “MJ” Campbell?

Mary Jo “MJ” Campbell fue mucho más que la madre de Kris Jenner. Considerada la matriarca original del clan Kardashian-Jenner, ganó el cariño del público gracias a sus frecuentes apariciones en Keeping Up with the Kardashians y, más recientemente, en The Kardashians.

El emotivo mensaje con el que Kris Jenner despidió a su madre

A través de Instagram, Kris Jenner dedicó una extensa carta en la que recordó a su madre como una mujer fuerte, generosa y resiliente, agradeciéndole las enseñanzas que marcaron su vida. La empresaria aseguró que MJ le enseñó el significado del amor incondicional, la importancia de la familia y la fortaleza para enfrentar los momentos difíciles. También expresó que el legado de su madre seguirá vivo en las tradiciones familiares, en sus hijos y nietos, y en todos los recuerdos que compartieron durante décadas.

La familia Kardashian-Jenner enfrenta una nueva pérdida

La muerte de Mary Jo Campbell llega poco más de dos años después del fallecimiento de Karen Houghton, hermana de Kris Jenner, ocurrido en marzo de 2024. En aquel momento, la empresaria compartió públicamente el dolor que atravesaba su familia, especialmente por el impacto que la pérdida tendría en su madre. Ahora, con la partida de MJ a los 91 años, el clan Kardashian-Jenner despide a una de sus figuras más queridas y a la mujer que Kris definió como “el corazón de nuestra familia”.