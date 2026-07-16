¿Cuánto costó La Odisea? El millonario presupuesto, el elenco y todo lo que se sabe de la nueva película de Christopher Nolan

Después del fenómeno mundial que representó Oppenheimer, Christopher Nolan vuelve con una historia épica, aunque esta vez deja atrás la Segunda Guerra Mundial para adentrarse en uno de los relatos más importantes de la literatura universal, ahora nos da La Odisea o The Odyssey, el poema atribuido a Homero que narra el largo y peligroso viaje de Odiseo para regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya.

La expectativa en torno al proyecto no deja de crecer, no solo porque marca el regreso del director británico detrás de títulos como Interstellar, Inception y The Dark Knight, sino porque reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los acontecimientos cinematográficos del año con un presupuesto millonario, un reparto de primer nivel, escenarios espectaculares y una producción sin precedentes.

¿Cuánto costó La Odisea de Christopher Nolan?

De acuerdo con la información difundida por diversos medios especializados, La Odisea tuvo un costo aproximado de 250 millones de dólares, convirtiéndose en la película más cara de toda la carrera de Christopher Nolan.

La cifra supera ampliamente los cerca de 100 millones de dólares invertidos en Oppenheimer y coloca a esta producción entre las superproducciones más costosas que llegarán a los cines en los próximos años. Y con ello, el presupuesto responde a la magnitud del proyecto. Nolan decidió filmar la cinta en múltiples locaciones alrededor del mundo, utilizando escenarios naturales en lugar de recurrir masivamente a efectos digitales, una de las características que ha definido su estilo como cineasta.

¿De qué trata La Odisea?

La película adapta La Odisea, uno de los dos grandes poemas épicos atribuidos a Homero y considerado una de las obras fundacionales de la literatura occidental. La historia sigue a Odiseo (Ulises), rey de Ítaca, quien emprende un viaje de regreso a casa tras el fin de la Guerra de Troya. Lo que debía durar unas semanas termina convirtiéndose en una travesía de diez años, marcada por tormentas, monstruos, dioses, hechiceras y criaturas mitológicas que pondrán a prueba su inteligencia y su resistencia.

Mientras tanto, en Ítaca, su esposa Penélope espera su regreso enfrentando la presión de decenas de pretendientes que buscan ocupar el trono, mientras su hijo Telémaco intenta mantener unido el reino.

Lejos de ser únicamente una historia de aventuras, La Odisea aborda temas como la identidad, el hogar, la familia, la lealtad y la perseverancia, razones por las que continúa siendo una de las obras más influyentes de todos los tiempos.

¿Quién está en el elenco de La Odisea?

Christopher Nolan volvió a reunir a varias de las estrellas con las que ya había trabajado, pero también incorporó nuevos nombres para dar vida a los personajes de la epopeya griega.

El reparto reúne a algunas de las figuras más importantes de Hollywood. Matt Damon encabeza la historia como Odiseo (Ulises), el legendario rey de Ítaca; Tom Holland interpreta a Telémaco, su hijo; y Anne Hathaway da vida a Penélope, la esposa que espera durante años el regreso de su marido. También participan Zendaya como la diosa Atenea, Robert Pattinson como Antínoo, líder de los pretendientes de Penélope; Charlize Theron como Calipso; Lupita Nyong’o en un doble papel como Helena de Troya y Clitemnestra; Jon Bernthal como Menelao; Benny Safdie como Agamenón; John Leguizamo como Eumeo; Samantha Morton como Circe; Himesh Patel como Euríloco; Mia Goth como Melanto y Elliot Page como Sinón. Hasta el momento, los personajes de Will Yun Lee y Cosmo Jarvis no han sido revelados oficialmente por la producción.

El elenco de The Odyssey, encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o y Zendaya, posa junto a Christopher Nolan y la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick durante la premiere mundial de la esperada adaptación cinematográfica de la epopeya de Homero. Getty Images

¿Dónde se filmó La Odisea?

Como es habitual en las producciones de Christopher Nolan, el director optó por llevar la historia a escenarios reales.

El rodaje se realizó en distintos países, entre ellos Grecia, Italia, Marruecos, Islandia, Escocia y el Reino Unido, lugares elegidos por sus paisajes naturales y por su cercanía con la atmósfera del Mediterráneo descrita en el poema de Homero. La producción también aprovechó castillos, costas, cuevas y zonas montañosas para recrear el recorrido de Odiseo sin depender excesivamente de escenarios generados por computadora.

¿Quién está detrás del vestuario y el maquillaje de The Odyssey?

Uno de los aspectos más comentados de The Odyssey o La Odisea es su diseño de vestuario, liderado por Ellen Mirojnick, una de las diseñadoras de vestuario más prestigiosas de Hollywood y nominada al Oscar por Oppenheimer. Para la nueva película de Christopher Nolan, Mirojnick desarrolló una propuesta inspirada en la Edad de Bronce micénica, combinando investigación arqueológica con una interpretación cinematográfica del universo de Homero.

El propio Nolan explicó que algunas armaduras, como la de Agamenón, fueron concebidas con acabados en bronce ennegrecido para transmitir el poder y el estatus del personaje, incluso cuando esas decisiones despertaron debate entre historiadores y aficionados.

En cuanto al maquillaje y la caracterización, el departamento estuvo encabezado por Luisa Abel, acompañada por un equipo internacional de maquillistas, especialistas en prótesis y estilistas que trabajaron en las distintas locaciones de Grecia, Marruecos, Italia y el Reino Unido. El objetivo fue alejarse de una estética excesivamente glamorosa para privilegiar rostros y peinados que reflejaran el desgaste físico del viaje de Odiseo y la atmósfera épica que Christopher Nolan buscó imprimir en esta adaptación.

La tecnología que hace única a la nueva película de Christopher Nolan

Uno de los aspectos más innovadores de la producción es su apuesta por la tecnología IMAX.

La Odisea es la primera película filmada íntegramente con cámaras IMAX de nueva generación, desarrolladas para ofrecer mayor resolución, mejor captación de luz y una experiencia visual mucho más inmersiva.

Christopher Nolan es considerado uno de los principales impulsores del formato IMAX y, con este proyecto, reafirma su interés por llevar la experiencia cinematográfica al máximo nivel técnico.

Christopher Nolan asiste a la premiere mundial de The Odyssey, su nueva adaptación cinematográfica inspirada en la epopeya de Homero, protagonizada por Matt Damon y un elenco estelar. Getty Images

¿Cuándo se estrena La Odisea?

Universal Pictures confirmó que La Odisea llegará a los cines el 16 de julio de 2026 en Latinoamérica y 17 en Reino Unido y Estados Unidos, una fecha estratégica que coincide con el calendario habitual de estrenos veraniegos de Christopher Nolan.

El primer tráiler ya dejó ver algunas de las secuencias más ambiciosas de la producción y elevó aún más las expectativas de los seguidores del director.

¿Por qué La Odisea podría convertirse en la película más importante de Christopher Nolan?

Después del éxito de Oppenheimer, que ganó el Oscar a Mejor Película y consolidó a Christopher Nolan como uno de los cineastas más influyentes de su generación, el director enfrenta ahora uno de los mayores desafíos de su carrera: trasladar al cine una obra que ha inspirado durante casi tres mil años a escritores, artistas y realizadores.

Con un presupuesto de 250 millones de dólares, un reparto encabezado por algunas de las figuras más importantes de Hollywood, escenarios naturales alrededor del mundo y la tecnología IMAX más avanzada hasta la fecha, La Odisea reúne todos los elementos para convertirse en una de las películas más ambiciosas y comentadas de 2026. Si logra capturar la dimensión épica y emocional del poema de Homero, podría no solo convertirse en un nuevo éxito de taquilla, sino también marcar un antes y un después en la filmografía de Christopher Nolan.