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Belleza

Uñas cortas almendradas: 5 manicuras sencillas que te regalan piel de porcelana y manos jóvenes

Si buscas una manicure sofisticada sin recurrir a diseños extravagantes, las uñas cortas almendradas son una apuesta segura.

Julio 16, 2026 • 
Karen Luna
Uñas almendra bonitas

Uñas cortas almendradas: 5 manicuras sencillas que te regalan piel de porcelana y manos jóvenes

Getty Images

Las uñas cortas almendradas siguen dominando las tendencias de belleza porque reúnen todo lo que muchas mujeres buscan en una manicure: elegancia, comodidad y un efecto visual que estiliza las manos. Esta forma, ligeramente afinada en la punta y con bordes suaves, ayuda a que los dedos luzcan más largos, mientras que ciertos acabados potencian la luminosidad de la piel.

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Si quieres renovar tu look sin apostar por diseños llamativos, existen propuestas que ya son tendencia en los salones de belleza y que, además de verse sofisticadas, ayudan a conseguir un acabado limpio y favorecedor. Aquí te compartimos cinco ideas de uñas cortas almendradas que están conquistando este 2026.

¿Por qué las uñas cortas almendradas rejuvenecen las manos?

La forma almendrada crea una ilusión óptica que alarga los dedos y suaviza las líneas de las manos. Al llevarse en versión corta, también proyecta un aspecto más natural y cuidado, ideal para quienes buscan una manicure elegante para cualquier ocasión.

Otro punto a favor es que esta silueta combina muy bien con esmaltes translúcidos, acabados brillantes y diseños minimalistas, tendencias que siguen ganando protagonismo dentro de la estética “clean nails”.

5 diseños de uñas cortas almendradas que son tendencia

1. Soap nails

Las soap nails son una de las manicuras más populares del momento. Se caracterizan por un esmalte translúcido en tonos rosados o beige con mucho brillo, creando un efecto de uñas recién cuidadas que aporta luminosidad a las manos y una apariencia fresca.

2. Lip gloss nails

Inspiradas en el acabado de un brillo labial, las lip gloss nails destacan por su efecto ultrabrillante y ligeramente rosado. Son perfectas para quienes buscan unas uñas discretas, pero con un toque moderno y elegante.

3. Milky nails

Las milky nails siguen siendo una apuesta segura. Su acabado blanco lechoso suaviza el aspecto de las manos y combina con cualquier estilo, desde un look de oficina hasta uno para un evento especial.

4. Aura nails en tonos neutros

Aunque las aura nails suelen asociarse con colores vibrantes, también existen versiones en tonos nude, rosa claro o durazno. El degradado sutil en el centro de la uña aporta dimensión sin perder la elegancia y está ganando popularidad entre quienes prefieren manicuras minimalistas.

5. Micro nail art metálico

El minimalismo continúa marcando tendencia con pequeños detalles metálicos, como líneas finas doradas o plateadas, puntos diminutos o acentos geométricos. Este tipo de micro nail art añade personalidad sin sobrecargar la manicure.

Cómo hacer que tus uñas cortas almendradas se vean más elegantes

Además del diseño, es importante mantener las uñas bien limadas, hidratar las cutículas y aplicar un top coat brillante para prolongar el acabado. Estos pequeños cuidados hacen que cualquier manicure luzca más pulida y sofisticada.

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Las uñas cortas almendradas son una de esas tendencias que trascienden las temporadas porque favorecen prácticamente a cualquier tipo de mano. Si buscas una opción moderna, fácil de mantener y alineada con las tendencias de 2026, estilos como las soap nails, lip gloss nails, milky nails, aura nails en tonos suaves o el micro nail art metálicoson una excelente inspiración para conseguir unas manos con un efecto luminoso, delicado y naturalmente rejuvenecido.

uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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