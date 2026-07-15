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Inglaterra vs. Argentina: así apoya Victoria Beckham al equipo inglés

La semifinal de Inglaterra vs. Argentina reunió a miles de aficionados en las gradas, entre ellos Victoria y David Beckham, quienes vivieron el encuentro con mucha intensidad.

Julio 15, 2026 • 
Karen Luna
Norway v England - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Miami Stadium

Inglaterra vs. Argentina: así apoya Victoria Beckham al equipo inglés

Getty Images

La semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina reunió todos los ingredientes de un partido histórico: dos selecciones con una de las rivalidades más intensas del futbol internacional, un boleto a la gran final en juego y miles de aficionados viviendo cada minuto con máxima intensidad. Entre ellos estuvieron Victoria Beckham y David Beckham, quienes no ocultaron su emoción cuando Inglaterra abrió el marcador.

Después de que, días antes, Victoria se volviera viral por mantener un rostro completamente serio durante el triunfo inglés sobre Noruega, esta vez la diseñadora sorprendió al dejarse llevar por la emoción. Las cámaras la captaron abrazando a David Beckham mientras ambos celebraban efusivamente el primer gol de Inglaterra.

Victoria Beckham vive con intensidad el Inglaterra vs. Argentina

El encuentro entre Inglaterra y Argentina no era un partido cualquiera. La selección inglesa llegó a la semifinal tras eliminar a Noruega en cuartos de final, mientras que la Albiceleste, vigente campeona del mundo, buscaba alcanzar una nueva final con Lionel Messi como una de sus grandes figuras.

Además del pase a la final, este enfrentamiento volvió a poner sobre la mesa una rivalidad que ha marcado varias páginas de la historia de los Mundiales, con duelos inolvidables como los de 1986, 1998 y 2002.

En ese escenario, los Beckham siguieron cada jugada desde las gradas. Cuando Inglaterra consiguió romper el empate y adelantarse en el marcador, la reacción de la pareja fue inmediata: se abrazaron y celebraron con evidente emoción, una imagen que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados en redes sociales.

Mientras Inglaterra y Argentina protagonizan un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del futbol mundial, las imágenes de Victoria Beckham celebrando abrazada a David se han convertido en otro de los momentos más comentados alrededor de esta apasionante semifinal del Mundial 2026.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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