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Belleza

Las mechas de Victoria Beckham de los 2000 regresan: así se lleva la tendencia este 2026

Las mechas de Victoria Beckham vuelven a marcar tendencia este 2026 con una versión más suave que viene de los icónicos chunky highlights que definieron la moda de los años 2000.

Julio 15, 2026 • 
Isamar Escobar
Victoria Beckham lleva el color de uñas que toda mujer de 50 quiere llevar en 2026

Victoria Beckham lleva el color de uñas que toda mujer de 50 quiere llevar en 2026

Getty Images

Los ciclos de la moda siguen demostrando que todo vuelve, el cabello no es la excepción y es que ya sea la nostalgia o los looks que dejan huella siempre vuelven a tomar fuerza.
Después del auge del old money blonde, el cowgirl copper y el expensive brunette, este 2026 trae de regreso uno de los looks más icónicos de los años 2000.
Son las mechas que Victoria Beckham convirtió en un sello de estilo durante su etapa como una de las WAG más influyentes del mundo.
La diferencia es que ahora se reinventan con un acabado mucho más elegante, natural y fácil de adaptar a distintos tipos de cabello.

Victoria Beckham asiste a un partido de futbol con una blusa satinada color topo y un peinado con mechas rubias que enmarcan el rostro y puntas más claras.

Victoria Beckham confirmó el regreso de las icónicas mechas que popularizó en los años 2000, ahora con un acabado más suave y degradado que se perfila como una de las principales tendencias de cabello para 2026.

Getty Images

¿Cómo eran las mechas de Victoria Beckham en los 2000?

Durante los primeros años de la década del 2000, Victoria Beckham optaba por una base castaña acompañada de mechones rubios gruesos que enmarcaban el rostro y aportaban dimensión a su melena. Este efecto, conocido como chunky highlights, se caracterizaba por crear un contraste evidente entre el color base y las mechas, una técnica que también llevaron celebridades como Christina Aguilera, Beyoncé, Jennifer Lopez y Shakira. En aquel momento, el acabado era mucho más marcado, con bloques de color perfectamente definidos que se convirtieron en uno de los sellos estéticos del movimiento Y2K.

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Victoria Beckham sostiene en brazos a uno de sus hijos durante un partido de futbol, mientras luce un peinado castaño con mechas rubias gruesas que enmarcan el rostro y unas gafas de sol oscuras.

En los años 2000, Victoria Beckham convirtió las mechas rubias que enmarcaban el rostro en una de sus señas de identidad. Dos décadas después, esta tendencia regresa con una versión más sutil y sofisticada para 2026.

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Victoria Beckham posa durante un evento con una chaqueta azul satinada y una melena larga castaña con mechas rubias gruesas que enmarcan el rostro.

A principios de los años 2000, Victoria Beckham convirtió las mechas chunky en uno de sus sellos de belleza. Este estilo de contrastes marcados regresa en 2026 con una versión más suave y sofisticada que conserva su esencia Y2K.

Getty Images

Así se llevan las mechas en 2026

Dos décadas después, Victoria Beckham vuelve a inspirar tendencias capilares. Aunque actualmente luce un rubio cálido mucho más sutil, el contraste que caracteriza a aquellas mechas de los 2000 regresa reinterpretado con una técnica más fina. Ahora los coloristas buscan integrar los tonos mediante degradados suaves y reflejos estratégicos que iluminan el rostro sin perder profundidad. El resultado es una melena luminosa y sofisticada que conserva la esencia de los chunky highlights, pero sin el efecto excesivamente marcado que predominó hace veinte años.

¿A quién favorecen las mechas estilo Victoria Beckham?

Una de las razones por las que esta tendencia vuelve con fuerza es su versatilidad. Las mechas favorecen especialmente a quienes tienen una base castaña media u oscura, ya que el contraste aporta mayor profundidad al cabello sin perder naturalidad. También resultan ideales para melenas largas, cortes long bob o lob, así como para cabellos lisos y ondulados, pues ayudan a crear una sensación de mayor movimiento y volumen. Además, al concentrar la iluminación alrededor del rostro, consiguen un efecto favorecedor que realza las facciones e ilumina la piel.

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Cómo adaptar las mechas de los 2000 a un look actual

La clave para actualizar esta tendencia está en dejar atrás los contrastes extremos. En lugar de apostar por mechones rubios platinados muy definidos, selecciona tonos miel, caramelo o beige que armonicen con el color natural del cabello. También es recomendable difuminar ligeramente la raíz para conseguir un crecimiento más natural y combinar algunas mechas gruesas con reflejos finos que suavicen el resultado. Un buen mantenimiento con tratamientos hidratantes y productos específicos para cabello teñido ayudará a conservar el brillo y la intensidad del color durante más tiempo.

El regreso de la estética Y2K continúa dominando tanto la moda como la belleza. Prendas, accesorios, maquillaje y peinados de principios de siglo han encontrado una nueva generación de seguidores, mientras quienes vivieron esa época los reinterpretan desde una perspectiva mucho más sofisticada. En ese contexto, las icónicas mechas de Victoria Beckham resurgen como una de las tendencias capilares más comentadas de 2026.

victoria beckham pelo largo
Isamar Escobar
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