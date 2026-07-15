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Confirman que Ariana Grande regresó con su ex Ricky Álvarez tras semanas de especulaciones

Tras semanas de rumores, Ariana Grande confirmó su reconciliación con Ricky Álvarez de una forma inesperada, poniendo fin a las especulaciones sobre su vida sentimental.

Julio 15, 2026 • 
Isamar Escobar
Ariana Grande posa con un vestido negro, el cabello recogido en una coleta alta y un collar de diamantes durante un evento en una alfombra roja.

Ariana Grande confirmó que retomó su relación con Ricky Álvarez tras cambiar la letra de thank u, next durante uno de sus conciertos, poniendo fin a las especulaciones sobre su vida sentimental.

Getty Images

Después de varias semanas de rumores y apariciones públicas que alimentaron las especulaciones, Ariana Grande parece haber confirmado que volvió con su exnovio Ricky Álvarez. La cantante sorprendió a sus fans durante un concierto de su gira Eternal Sunshine Tour al modificar una de las frases más icónicas de “thank u, next”, dejando un claro mensaje sobre el presente de su relación.

Aunque ni la intérprete ni Ricky Álvarez han hecho un anuncio oficial, el gesto fue suficiente para que sus seguidores interpretaran que la pareja decidió darse una nueva oportunidad casi diez años después de su primer romance.

Ariana Grande y Ricky Álvarez caminan juntos por un aeropuerto mientras sonríen. La cantante viste una chaqueta acolchada negra y lleva el cabello recogido en una coleta alta.

Ariana Grande y Ricky Álvarez mantuvieron una relación entre 2015 y 2016. Tras varios años separados, la cantante confirmó que ambos retomaron su romance después de semanas de especulaciones.

Getty Images

¿Cómo confirmó Ariana Grande que volvió con Ricky Álvarez?

Durante su presentación en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, Ariana cambió la letra original de thank u, next. En lugar de cantar “Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río”, interpretó: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontramos el camino de regreso”.

El cambio provocó una inmediata ovación del público y miles de fanáticos lo interpretaron como la confirmación definitiva de la reconciliación. No es la primera vez que la cantante modifica ese verso durante la gira, pero esta nueva frase fue considerada la señal más clara hasta ahora.

En las últimas semanas, Ariana Grande y Ricky Álvarez fueron vistos juntos en varias ocasiones. Primero celebraron el cumpleaños de la cantante en Austin, Texas, y posteriormente fueron fotografiados compartiendo el fin de semana del 4 de julio en Florida junto a familiares y amigos cercanos. Esas imágenes desataron los rumores de que estaban retomando su relación.

Ariana Grande interpreta una canción sobre el escenario durante un concierto, acompañada por sus bailarines, entre ellos Ricky Álvarez, quien formó parte de su equipo de danza.

Ricky Álvarez fue uno de los bailarines que acompañó a Ariana Grande durante sus giras internacionales. Fue en esa etapa cuando comenzaron su relación, que ahora habría retomado tras varios años separados.

Getty Images

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¿Quién es Ricky Álvarez?

Ricky Álvarez es bailarín, coreógrafo, fotógrafo y director creativo. Conoció a Ariana Grande en 2015, cuando formó parte del elenco de bailarines de su Honeymoon Tour. Poco después iniciaron una relación que duró aproximadamente un año.
Tras su separación en 2016, ambos mantuvieron una buena relación. De hecho, Ariana hizo referencia a Ricky en su éxito “thank u, next”, canción en la que menciona a algunas de las relaciones más importantes de su vida amorosa y referencia que sigue modificando de acuerdo a su vida sentimental. Con el paso de los años, Álvarez también desarrolló una carrera detrás de cámaras como fotógrafo y realizador audiovisual.

Ariana Grande canta sobre el escenario junto al bailarín Ricky Álvarez durante una presentación de la gira Honeymoon Tour, mientras ambos interactúan en plena coreografía.

Ariana Grande y Ricky Álvarez comenzaron su historia de amor en 2015, cuando él formaba parte del elenco de bailarines del Honeymoon Tour. Casi una década después, la pareja habría retomado su relación.

Getty Images

¿Qué pasó con Ethan Slater?

Ariana Grande, con un vestido strapless color marfil, conversa con Ethan Slater durante un evento de la temporada de premios, mientras ambos se toman de las manos.

Antes de que trascendiera su reconciliación con Ricky Álvarez, Ariana Grande mantuvo una relación con el actor Ethan Slater, su coprotagonista en Wicked, con quien asistió a diversos eventos durante la temporada de premios.

Getty Images

La reconciliación llega pocos meses después de que trascendiera que Ariana Grande terminó su relación con el actor Ethan Slater, su coprotagonista en Wicked. Su separación ocurrió de manera amistosa y ambos decidieron enfocarse en sus respectivos proyectos profesionales.
Actualmente, la cantante continúa con su gira internacional y prepara el lanzamiento de nueva música, mientras disfruta de esta nueva etapa personal junto a Ricky Álvarez, con quien, según personas cercanas, está “tomando las cosas con calma”.

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Isamar Escobar
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