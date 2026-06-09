¿Por qué terminaron Ariana Grande y Ethan Slater? Lo que se sabe de su ruptura

Después de meses de rumores y especulaciones, Ariana Grande y Ethan Slater habrían puesto fin a su relación tras casi tres años juntos. La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores de la pareja, especialmente porque hasta hace poco ambos parecían atravesar una etapa estable mientras promocionaban los proyectos derivados de Wicked, la película donde comenzó su historia de amor.

Aunque ni la cantante ni el actor han emitido declaraciones públicas sobre el tema, diversos medios estadounidenses coinciden en que la separación ocurrió hace varios meses y que ambos decidieron mantenerla en privado hasta ahora.

Lo que se sabe sobre la ruptura de Ariana Grande y Ethan Slater

Por el momento, no se han dado a conocer las razones exactas que llevaron al final de la relación. Sin embargo, las fuentes citadas por medios internacionales aseguran que la ruptura fue amistosa, meditada y sin conflictos públicos. Según estos reportes, Ariana y Ethan continúan manteniendo una buena relación y se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras.

La falta de detalles ha provocado múltiples teorías entre los fans, pero hasta ahora no existe información confirmada que señale una causa específica. De hecho, los reportes insisten en que la decisión fue tomada cuidadosamente por ambas partes después de varios meses de reflexión.

Una historia de amor que comenzó en Wicked

La relación entre Ariana Grande y Ethan Slater comenzó durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Wicked. Ariana interpretó a Glinda, mientras que Ethan dio vida a Boq. Fue durante la producción cuando surgió la conexión entre ambos, que más tarde se convirtió en un romance.

Durante los últimos años, Ariana Grande y Ethan Slater intentaron construir una relación lejos del ruido mediático. Ahora, reportes de medios estadounidenses aseguran que la pareja se ha separado, dejando a muchos fans con una gran pregunta: ¿por qué terminaron? Michael Buckner/Variety via Getty Images

Desde el principio, la relación estuvo rodeada de atención mediática y con el paso del tiempo, la pareja optó por mantener un perfil relativamente discreto, aunque fueron vistos juntos en diversos eventos relacionados con la película, además de algunas apariciones públicas.

Ariana Grande está enfocada en una nueva etapa

La noticia de la separación llega en un momento especialmente activo para Ariana. La artista acaba de iniciar su gira Eternal Sunshine Tour y se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo álbum, Petal. Fuentes cercanas han señalado que la cantante está enfocada en esta nueva etapa profesional y que el proyecto musical no está relacionado con la ruptura.

Por su parte, Ethan Slater continúa desarrollando su carrera como actor y dramaturgo, participando en nuevos proyectos teatrales y cinematográficos.

Aunque el final de la relación ha generado numerosas preguntas, la realidad es que, hasta ahora, no se ha confirmado un motivo concreto detrás de la ruptura. Lo único que parece claro es que Ariana Grande y Ethan Slater han decidido seguir caminos separados de manera cordial, cerrando un capítulo que comenzó en uno de los sets de filmación más comentados de Hollywood.