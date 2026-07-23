Lady Di protagoniza la nueva portada de Vanidades con un homenaje a su legado

Lady Di vuelve a ocupar un lugar especial en la portada de Vanidades con una edición pensada para coleccionistas y admiradores de su historia. A casi tres décadas de su fallecimiento, la revista reúne algunos de los momentos que marcaron la vida de la princesa que conquistó al mundo con su cercanía, estilo y compromiso social.

Este especial recorre los episodios más emblemáticos de Diana de Gales, desde su llegada a la familia real británica hasta el legado que sigue vigente en la actualidad. Además, explora las historias, curiosidades y momentos que continúan despertando interés entre generaciones que encuentran en ella un símbolo de empatía, elegancia y autenticidad.

Más que un recorrido por el pasado, esta edición de Vanidades es un homenaje a la inolvidable Reina de Corazones, cuya influencia permanece viva en la moda, la realeza y la cultura popular. Una publicación para descubrir, recordar y entender por qué Lady Di sigue siendo una de las figuras más admiradas de todos los tiempos.

Más que una figura de la realeza, Lady Di se convirtió en un símbolo de empatía, elegancia y cercanía. Esta edición especial de Vanidades celebra su legado y recuerda por qué, a casi 30 años de su partida, su historia sigue conmoviendo e inspirando al mundo.

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