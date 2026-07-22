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Belleza

10 diseños de uñas para otoño 2026 que querrás guardar para tu próxima cita de manicura

Si ya estás pensando en renovar tu manicura para la nueva temporada, el otoño 2026 llega con propuestas que mezclan elegancia, acabados brillantes y detalles creativos.

Julio 22, 2026 • 
Isamar Escobar
Primer plano de una manicura en uñas almendradas de longitud media con base nacarada de efecto glazed en tono blanco perlado, enmarcada por un contorno cromado plateado que crea un diseño moderno y sofisticado.

Las uñas cromadas con efecto glazed y contorno metálico se perfilan como una de las manicuras más elegantes para el otoño 2026.

Instagram @houseoforangebali

Ya han quedado atrás las manicuras completamente minimalistas, para este otoño, las tendencias invitan a jugar con texturas, acabados metálicos y colores cálidos que evocan la temporada. La mejor parte es que hay opciones tanto para quienes prefieren diseños discretos como para las amantes del nail art.

Uñas metálicas doradas

El efecto espejo en tonos oro será uno de los grandes protagonistas del otoño. Este acabado aporta un toque de lujo y combina especialmente bien con prendas en tonos beige, café o negro. Si buscas una manicura que destaque sin necesidad de añadir pedrería, esta será una de las mejores apuestas.

French con efecto carey

La manicura francesa se reinventa con puntas inspiradas en el clásico estampado carey. En lugar del tradicional blanco, aparecen matices ámbar, miel y chocolate que aportan un aire elegante y muy otoñal. Es una forma sencilla de actualizar un diseño clásico sin perder sofisticación.

Uñas chocolate con detalles brillantes

Los esmaltes color cacao seguirán dominando la temporada, especialmente cuando se combinan con pequeños acentos metálicos o líneas doradas. El resultado es una manicura cálida y refinada que funciona tanto para el día como para eventos especiales.

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Acabado glazed en tonos moka

El efecto glaseado continúa evolucionando y ahora se lleva sobre bases moka, topo o café con leche. Gracias a su brillo nacarado, estas uñas consiguen un acabado elegante que cambia de tonalidad según la luz y aporta profundidad sin recurrir a diseños demasiado llamativos.

French negra con lunares

Para quienes buscan un estilo moderno, la francesa negra se convierte en una de las propuestas más interesantes del otoño. Las puntas oscuras, combinadas con pequeños lunares blancos, crean un contraste divertido y sofisticado que recuerda la estética parisina.

Animal print en versión elegante

El estampado animal también llega a las uñas, aunque de una forma mucho más discreta. En lugar de cubrir toda la superficie, aparece únicamente en las puntas o como pequeños detalles sobre una base nude, logrando un diseño fácil de combinar con cualquier look.

Cuadros y estampados inspirados en tejidos

El otoño siempre trae consigo prendas de lana, bufandas y abrigos, y esa inspiración también se traslada a la manicura. Diseños con cuadros en tonos vino, beige, café y mostaza evocan textiles clásicos y aportan un aire acogedor perfecto para la temporada.

Nail art artístico

Las ilustraciones hechas a mano vuelven con fuerza. Flores abstractas, pequeños dibujos y combinaciones de colores inspiradas en el otoño convierten cada uña en una pieza diferente, ideal para quienes buscan una manicura completamente personalizada.

Uñas cromadas con contorno oscuro

Las uñas cromadas evolucionan con un marco oscuro que resalta el brillo metálico del centro. Esta combinación crea un efecto visual moderno y sofisticado que ya comienza a verse entre las propuestas favoritas de los salones especializados.

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Detalles en tonos terracota y mostaza

El otoño no solo se vive con cafés y borgoñas. También llegan diseños que incorporan tonos terracota, mostaza y naranja quemado mediante líneas orgánicas y formas abstractas sobre una base clara. Son una opción alegre, elegante y muy fácil de llevar durante toda la temporada.

¿Qué colores dominarán las uñas en otoño 2026?

Más allá de un diseño específico, este otoño estará marcado por una paleta de colores cálidos. Los tonos chocolate, moka, caramelo, vino, terracota, dorado, negro brillante y beige serán los favoritos para crear manicuras elegantes que combinan con los looks típicos de la temporada.

La gran diferencia respecto a años anteriores es que los acabados tendrán un papel protagonista: esmaltes cromados, efecto espejo, texturas glaseadas y pequeños detalles metálicos sustituirán a los diseños recargados. El resultado serán uñas versátiles, modernas y con un toque de lujo discreto que querrás llevar durante todo el otoño.

manicura Uñas
Isamar Escobar
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