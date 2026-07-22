Selena Gomez apuesta por este secreto de maquillaje para verse radiante a los 34 años

Desde que comenzó su carrera en la televisión siendo una niña hasta convertirse en actriz, cantante, productora y empresaria, Selena Gomez ha evolucionado también en su manera de entender el maquillaje. La intérprete de Calm Down ha encontrado un estilo que privilegia la naturalidad, un sello que hoy también define a Rare Beauty, la marca que lanzó en 2020 y que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de la industria.

¿Cuál es el secreto del maquillaje de Selena Gomez?

A diferencia de los looks dramáticos que marcaron la década pasada, Selena Gomez ha hecho del soft glam su mejor aliado. Su maquillaje suele centrarse en una piel fresca y luminosa, rubor bien difuminado, pestañas definidas, cejas con acabado natural y labios en tonos nude o rosados.

Más que cubrir la piel por completo, la actriz apuesta por productos ligeros que permiten que las pecas y la textura natural del rostro sigan siendo visibles, logrando un acabado saludable que se ha convertido en una de las tendencias más importantes de los últimos años.

El rubor también juega un papel fundamental en sus looks. Aplicado en mejillas y ligeramente sobre el puente de la nariz, aporta ese efecto de buena cara que caracteriza la mayoría de sus apariciones públicas. El gran secreto es la forma en la que hidrata su piel y coloca el blush para dar ese efecto tierno y natural.

El lupus cambió la forma en que Selena Gomez entiende la belleza

Más allá de convertirse en un ícono del maquillaje, Selena Gomez ha hablado abiertamente sobre el impacto que el lupus ha tenido en su vida. La actriz y cantante fue diagnosticada con esta enfermedad autoinmune hace más de una década y, en 2017, se sometió a un trasplante de riñón como consecuencia de las complicaciones derivadas del padecimiento. Esa experiencia transformó su visión de la belleza y la llevó a crear Rare Beauty en 2020 con una filosofía distinta, celebrar la autenticidad por encima de la perfección. Además de desarrollar productos pensados para realzar la belleza natural, la marca impulsa el Rare Impact Fund, una iniciativa que busca ampliar el acceso a recursos de salud mental, una causa que la artista ha defendido públicamente durante años.

De estrella Disney a fundadora de Rare Beauty

La historia de Selena Gomez comenzó en la televisión infantil con Barney & Friends, pero fue gracias a Los hechiceros de Waverly Place que se convirtió en una estrella internacional.

Con el paso de los años amplió su carrera en la música, el cine y la producción, hasta que en 2020 decidió incursionar en el mundo de la belleza con Rare Beauty, una marca creada con el objetivo de desafiar los estándares tradicionales de perfección y promover una relación más sana con la autoestima.

Desde su lanzamiento, Rare Beauty ofrece productos fáciles de usar, acabados naturales y una amplia gama de tonos pensados para distintos tipos de piel, una propuesta que rápidamente conquistó a los consumidores.

Antes de convertirse en un referente de belleza y fundar Rare Beauty, Selena Gomez conquistó a toda una generación con su papel de Alex Russo en Los Hechiceros de Waverly Place, la serie de Disney que impulsó su carrera internacional. Getty Images

Así ha evolucionado el maquillaje de Selena Gomez

Como muchas estrellas que crecieron frente a las cámaras, el estilo de Selena Gomez ha cambiado con el tiempo. En su etapa en Disney predominaban las sombras brillantes, los delineados marcados y los labios con mucho gloss, características propias de finales de los años 2000.

Selena Gomez ama los peinados con raya de lado para resaltar sus facciones Getty Images

Más adelante experimentó con smokey eyes, labios rojos intensos y looks inspirados en el glamour clásico de Hollywood. En los últimos años. Selena ha encontrado una imagen mucho más minimalista, donde la piel luminosa, el blush estratégico y los tonos neutros son los verdaderos protagonistas.

Ese cambio es una nueva forma de entender el maquillaje, como una herramienta para realzar los rasgos naturales y no para ocultarlos. A sus 34 años, Selena Gomez muestra que el mejor secreto de maquillaje no está en seguir todas las tendencias, sino en encontrar un estilo propio, sentirse cómoda, y segura del bienestar que está debajo de cada gota de maquillaje.