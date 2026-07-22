¿Cómo se encuentra Mette-Marit hoy? Haakon de Noruega responde tras el trasplante de pulmón

La recuperación de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega avanza de forma positiva, aunque aún se encuentra en una etapa delicada. Así lo confirmó el príncipe heredero Haakon, quien ofreció nuevas declaraciones sobre la evolución de su esposa tras el trasplante de pulmón que recibió el pasado mes de junio, una intervención que marcó un antes y un después en la lucha de la royal contra la fibrosis pulmonar crónica.

En un encuentro con la prensa, Haakon explicó que el proceso de recuperación apenas comienza y que todavía deberá pasar varios meses de rehabilitación antes de pensar en retomar su agenda oficial.

El heredero al trono noruego se mostró optimista al hablar del estado de salud de su esposa. Según explicó, la princesa evoluciona favorablemente gracias al seguimiento del equipo médico que la atiende desde el trasplante."Está mejor”, aseguró Haakon, quien también destacó que la familia se siente aliviada por los avances alcanzados hasta ahora.

El príncipe también reconoció que el apoyo de sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, ha sido fundamental durante este proceso, mientras la familia se adapta a una nueva rutina centrada en la recuperación de la futura reina de Noruega.

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¿Cómo se encuentra Mette-Marit tras recibir el alta?

Después de varias semanas ingresada en el Hospital Universitario de Oslo, Mette-Marit, el 14 de julio ya pudo regresar a casa para continuar con su recuperación. No obstante, tanto la Casa Real como el equipo médico han insistido en que la fase más importante apenas comienza.

Los especialistas explicaron que durante los próximos seis meses la princesa deberá seguir un programa intensivo de rehabilitación física y permanecer bajo vigilancia médica para detectar posibles complicaciones, como infecciones o signos de rechazo del órgano trasplantado, riesgos habituales después de una cirugía de esta magnitud. Por ello, permanecerá alejada de los compromisos institucionales durante una temporada.

¿Por qué Mette-Marit necesitó un trasplante de pulmón?

La princesa heredera fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad progresiva que provoca el deterioro del tejido pulmonar y dificulta cada vez más la respiración.

Durante los últimos meses, la Casa Real noruega informó que su estado había empeorado significativamente, lo que llevó a los médicos a incluirla en la lista de espera para un trasplante de pulmón. Finalmente, el procedimiento se realizó con éxito en junio de 2026 en el Hospital Universitario de Oslo.

Aunque el pronóstico inicial es favorable, los médicos han reiterado que la recuperación será larga y requerirá controles constantes antes de que Mette-Marit pueda reincorporarse gradualmente a sus actividades públicas. Mientras tanto, Haakon continuará adaptando parte de su agenda oficial para acompañarla durante este nuevo proceso.