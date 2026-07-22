Apple y Televisa presentan “Nido de Villanas”, la micronovela filmada con iPhone 17 Pro

Las telenovelas han marcado a generaciones enteras en México y América Latina, y ahora encuentran una nueva forma de llegar al público. Apple presentó “Nido de Villanas”, una micronovela de 14 capítulos en formato vertical que rinde homenaje a este género televisivo y, al mismo tiempo, demuestra las capacidades cinematográficas del iPhone 17 Pro.

La producción, realizada en colaboración con Televisa, apuesta por una historia llena de misterio, traiciones y giros inesperados, elementos que durante décadas han convertido a las telenovelas en uno de los formatos más queridos por la audiencia. El estreno tuvo lugar el 21 de julio de 2026, a las 7:00 p. m. (hora de la Ciudad de México), a través del canal de YouTube de Apple México y de la plataforma de streaming ViX.

¿De qué trata “Nido de Villanas”, la nueva micronovela de Apple?

La historia comienza con la muerte de Don Cristóbal, un acontecimiento que desata una intensa disputa por una herencia. Cuatro mujeres quedan en el centro del conflicto y, conforme avanza la trama, salen a la luz secretos, alianzas inesperadas, traiciones y crímenes que ponen a prueba hasta dónde puede llegar cada personaje por el poder y el dinero.

El reparto reúne a figuras reconocidas de la televisión mexicana. Itatí Cantoral interpreta a Elena, mientras que Gabriela Spanic da vida a Catalina. Completan el elenco Ela Velden como Renata, Mariana Torres como Beatriz, Carlos Said como Emiliano, Mauricio Abad como Tomás, Emiré Arellano como Lupita, Lalo Palacios como Armando, Luis Fernando Peña como Ulises y Omar Fierro como Don Cristóbal.

El iPhone 17 Pro también es protagonista

Más allá de la historia, Apple quiso demostrar el potencial creativo del iPhone 17 Pro, que fue utilizado para filmar toda la producción.

Bajo la dirección de Salvador Espinosa y con Alexis Zabé como director de fotografía, la micronovela aprovechó herramientas como modo Cine, grabación en 4K Dolby Vision, modo Acción y un zoom de calidad óptica de hasta 8x, funciones que permitieron capturar los momentos más dramáticos de la historia con una estética cinematográfica.

Además del estreno de la serie, la fotógrafa SeoJu Park realizó una colección de imágenes protagonizadas por las actrices utilizando el iPhone 17 Pro. Estas fotografías forman parte de la campaña “Mirada de Villana”, que podrá verse en espacios públicos de distintas ciudades de México.

Con “Nido de Villanas”, Apple apuesta por reinterpretar uno de los géneros más representativos de la televisión latinoamericana, llevándolo a un formato pensado para el consumo móvil y demostrando cómo la tecnología del iPhone 17 Pro puede convertirse en una herramienta para contar historias con una estética propia del mundo audiovisual.