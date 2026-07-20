La princesa Leonor lleva un bolso artesanal español de menos de 5 mil pesos y todos quieren copiar su estilo
La princesa Leonor volvió a poner el foco en la moda española al elegir un bolso artesanal de Heimat Atlántica, una firma gallega cuyos diseños hechos a mano y de edición limitada reflejan el auge del lujo silencioso.
La agenda de la princesa Leonor en Girona no solo dejó imágenes de sus compromisos institucionales, sino también una nueva lección de estilo, durante su visita al yacimiento arqueológico de Empúries, la heredera al trono español complementó su look Cayetano compuesto por pantalones palazzo y blazer rosado con un bolso de diseño artesanal de Heimat Atlántica, una firma española que reivindica el trabajo hecho a mano y la producción responsable.
El modelo tiene un precio de 220 euros, es decir, alrededor de 4 mil 900 pesos mexicanos, y representa una tendencia que gana cada vez más fuerza entre las royals, apostar por piezas con historia en lugar de grandes logotipos.
El bolso de la princesa Leonor es mucho más que un accesorio
La pieza elegida por la princesa Leonor corresponde al modelo The Grand Tour, un bolso tipo pouch confeccionado en lino natural con correa de piel. En la parte delantera del bolso se encuentra el bordado artesanal y la combinación de tonos frambuesa hacen que el diseño se integre con facilidad su look, además el atractivo de esta pieza está en su origen.
Cada bolso se produce íntegramente en España mediante procesos artesanales y forma parte de una edición limitada de apenas 150 unidades, un detalle que refuerza su carácter exclusivo sin recurrir a la ostentación.
La firma española que conquistó a la princesa Leonor
Detrás de Heimat Atlántica se encuentra Montserrat Álvarez, historiadora del arte que fundó la marca con el objetivo de preservar el saber hacer de las artesanas de la costa atlántica de Galicia y el norte de Portugal. Desde su creación, la firma ha trabajado con talleres locales especializados en bordado, lino, cerámica y marroquinería, convirtiendo cada pieza en un homenaje al patrimonio artesanal de la región. Aunque sus bolsos ya se venden en algunas de las boutiques más exclusivas del mundo y la marca incluso colaboró con Zara Home, mantiene una producción limitada y una filosofía centrada en la calidad por encima de la fabricación masiva.
El bolso forma parte de la colección The Grand Tour, inspirada en la artista estadounidense Georgia O’Keeffe y en los paisajes del Atlántico. Los motivos bordados evocan flores, jardines y elementos naturales que dialogan con la tradición textil gallega, un lenguaje visual que explica por qué cada diseño requiere numerosas horas de trabajo manual antes de llegar al cliente.
No es casualidad que Leonor eligiera precisamente este modelo para una visita cultural. Su estética discreta, elaborada y profundamente ligada a la artesanía española encaja con la imagen institucional que la princesa ha construido durante los últimos años.
El lujo silencioso sigue definiendo el estilo de la princesa Leonor
Lejos de apostar por bolsos repletos de logotipos o diseños reconocibles a simple vista, la princesa Leonor consolida un estilo basado en el lujo silencioso, una corriente que privilegia la calidad de los materiales, la confección artesanal y la durabilidad sobre la ostentación.
En lugar de elegir una gran casa de moda internacional, la heredera vuelve a poner el foco en una firma independiente que rescata técnicas tradicionales.