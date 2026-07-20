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Realeza

La princesa Leonor lleva un bolso artesanal español de menos de 5 mil pesos y todos quieren copiar su estilo

La princesa Leonor volvió a poner el foco en la moda española al elegir un bolso artesanal de Heimat Atlántica, una firma gallega cuyos diseños hechos a mano y de edición limitada reflejan el auge del lujo silencioso.

Julio 20, 2026 • 
Isamar Escobar
La princesa Leonor luce un blazer rosa de lino de Mirto sobre una camiseta blanca, acompañado de un peinado semirrecogido y pendientes dorados durante una actividad de la Fundación Princesa de Girona.

La princesa Leonor apostó por un blazer de lino rosa firmado por Mirto, una de las piezas protagonistas de su reinterpretación del clásico look Cayetano, que combinó con básicos blancos y accesorios de firmas españolas.

Getty Images

La agenda de la princesa Leonor en Girona no solo dejó imágenes de sus compromisos institucionales, sino también una nueva lección de estilo, durante su visita al yacimiento arqueológico de Empúries, la heredera al trono español complementó su look Cayetano compuesto por pantalones palazzo y blazer rosado con un bolso de diseño artesanal de Heimat Atlántica, una firma española que reivindica el trabajo hecho a mano y la producción responsable.

El modelo tiene un precio de 220 euros, es decir, alrededor de 4 mil 900 pesos mexicanos, y representa una tendencia que gana cada vez más fuerza entre las royals, apostar por piezas con historia en lugar de grandes logotipos.

El bolso de la princesa Leonor es mucho más que un accesorio

La pieza elegida por la princesa Leonor corresponde al modelo The Grand Tour, un bolso tipo pouch confeccionado en lino natural con correa de piel. En la parte delantera del bolso se encuentra el bordado artesanal y la combinación de tonos frambuesa hacen que el diseño se integre con facilidad su look, además el atractivo de esta pieza está en su origen.

Cada bolso se produce íntegramente en España mediante procesos artesanales y forma parte de una edición limitada de apenas 150 unidades, un detalle que refuerza su carácter exclusivo sin recurrir a la ostentación.

Detalle del bolso artesanal Heimat Atlántica modelo The Grand Tour que llevó la princesa Leonor durante una visita oficial. La pieza, confeccionada en lino color frambuesa con bordados florales y detalles en piel, complementa un look de verano con pantalón blanco y blazer rosa.

La princesa Leonor apostó por el bolso The Grand Tour de la firma gallega Heimat Atlántica, un diseño artesanal confeccionado en lino y producido en edición limitada. La pieza, valorada en 220 euros (aproximadamente 4 mil 900 pesos mexicanos), refleja su apoyo a la moda española y a la artesanía local.

Getty Images

La firma española que conquistó a la princesa Leonor

Detrás de Heimat Atlántica se encuentra Montserrat Álvarez, historiadora del arte que fundó la marca con el objetivo de preservar el saber hacer de las artesanas de la costa atlántica de Galicia y el norte de Portugal. Desde su creación, la firma ha trabajado con talleres locales especializados en bordado, lino, cerámica y marroquinería, convirtiendo cada pieza en un homenaje al patrimonio artesanal de la región. Aunque sus bolsos ya se venden en algunas de las boutiques más exclusivas del mundo y la marca incluso colaboró con Zara Home, mantiene una producción limitada y una filosofía centrada en la calidad por encima de la fabricación masiva.

El bolso forma parte de la colección The Grand Tour, inspirada en la artista estadounidense Georgia O’Keeffe y en los paisajes del Atlántico. Los motivos bordados evocan flores, jardines y elementos naturales que dialogan con la tradición textil gallega, un lenguaje visual que explica por qué cada diseño requiere numerosas horas de trabajo manual antes de llegar al cliente.

No es casualidad que Leonor eligiera precisamente este modelo para una visita cultural. Su estética discreta, elaborada y profundamente ligada a la artesanía española encaja con la imagen institucional que la princesa ha construido durante los últimos años.

La princesa Leonor durante una visita al yacimiento arqueológico de Empúries, en Girona. La heredera al trono español luce un blazer de lino rosa, pantalón blanco de pernera amplia y lleva el bolso artesanal The Grand Tour de la firma gallega Heimat Atlántica en tono frambuesa.

La princesa Leonor complementó su look de verano con el bolso The Grand Tour de Heimat Atlántica, una firma gallega especializada en artesanía contemporánea. El diseño, confeccionado en lino y producido en edición limitada, se ha convertido en una de las piezas más comentadas de su guardarropa por su apuesta por la moda española y el lujo silencioso.

Getty Images

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El lujo silencioso sigue definiendo el estilo de la princesa Leonor

Lejos de apostar por bolsos repletos de logotipos o diseños reconocibles a simple vista, la princesa Leonor consolida un estilo basado en el lujo silencioso, una corriente que privilegia la calidad de los materiales, la confección artesanal y la durabilidad sobre la ostentación.

En lugar de elegir una gran casa de moda internacional, la heredera vuelve a poner el foco en una firma independiente que rescata técnicas tradicionales.

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Isamar Escobar
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