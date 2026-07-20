¿En apoyo a España? La reina Letizia y su audaz vestido rojo con el que conquistó la final del Mundial 2026

La reina Letizia volvió a demostrar por qué es considerada uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. En la esperada final del Mundial 2026 entre España y Argentina, la monarca acompañó al rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía desde el palco del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para apoyar a la Selección Española en una noche que terminó siendo histórica para La Roja.

Como ya es habitual, su elección de vestuario no pasó desapercibida. Con un elegante vestido rojo, Letizia apostó por un color profundamente simbólico para animar a la selección española, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación, sobriedad y apoyo institucional.

El look de la reina Letizia en la final del Mundial 2026

Para una de las citas deportivas más importantes del año, la reina Letizia eligió un vestido rojo de líneas limpias y corte elegante, una apuesta que reflejó su estilo minimalista y que, además, hizo un guiño a los colores de la bandera española. El diseño destacó por su silueta refinada y por demostrar que, en muchas ocasiones, menos es más.

La monarca complementó el conjunto con accesorios discretos, dejando que el vestido fuera el auténtico protagonista del estilismo. Su maquillaje natural y su peinado pulido terminaron de construir una imagen clásica y atemporal, fiel a la estética que ha consolidado durante los últimos años.

No es la primera vez que Letizia apuesta por el rojo en eventos de gran relevancia. Este tono se ha convertido en uno de sus favoritos para actos institucionales y ocasiones en las que representa a España dentro y fuera del país.

La Familia Real celebró junto a la Selección Española

Más allá del estilo, la presencia de la Familia Real tuvo un fuerte significado durante la final. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía viajaron a Estados Unidos para respaldar al combinado nacional en un encuentro histórico frente a Argentina. Tras el triunfo español, los cuatro bajaron al terreno de juego para felicitar a los jugadores y participar en las celebraciones del título.

Las imágenes de la familia compartiendo la emoción con los futbolistas dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Un look que ya inspira tendencias

Cada aparición pública de la reina Letizia genera conversación en el mundo de la moda, y la final del Mundial 2026 no fue la excepción. Su elección de un vestido rojo elegante confirmó nuevamente su preferencia por diseños versátiles, sofisticados y fáciles de adaptar a distintas ocasiones.

Mientras España celebraba un nuevo título mundial, la monarca volvió a conquistar el terreno del estilo con un look que combinó elegancia, simbolismo y sencillez, reafirmando por qué continúa siendo una de las royals más influyentes en materia de moda.