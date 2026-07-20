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Belleza

Italian Stripe Nails: 7 diseños minimalistas que confirman el regreso de las uñas con rayas

Las rayas vuelven a convertirse en las protagonistas de la manicura, con ello el diseño Italian Stripe Nails reinventa el clásico estilo lineal con colores y detalles.

Julio 20, 2026 • 
Isamar Escobar
Manicura corta con base nude, rayas verticales en blanco y azul pastel, flores minimalistas pintadas a mano y puntas francesas en tonos amarillo mantequilla y azul cielo.

Las Italian Stripe Nails reinventan las clásicas uñas con rayas al combinarlas con flores minimalistas, tonos pastel y una delicada manicura francesa. Un diseño elegante y fresco que confirma el regreso de las líneas verticales como una de las mayores tendencias en uñas.

Instagram @silkbeauty.uk

Las Italian Stripe Nails son una manicura inspirada en la estética mediterránea que combina líneas verticales, tonos luminosos y pequeños detalles ilustrados para crear diseños frescos y muy fáciles de adaptar a cualquier largo de uña.

A diferencia de las clásicas rayas náuticas, esta versión apuesta por paletas que recuerdan a los veranos italianos, limones, lavanda, azul cielo, coral, rosa chicle y blanco, convirtiéndose en una opción minimalista con un toque divertido.

¿Qué son las Italian Stripe Nails?

Las Italian Stripe Nails son una tendencia que tiene como protagonista las rayas finas, principalmente verticales, combinadas con pequeños elementos gráficos como flores, frutas o puntitos. El resultado es una manicura limpia, elegante y con inspiración artesanal que recuerda a las sombrillas de la costa Amalfitana, los manteles de lino y las cerámicas pintadas a mano.

Además de ser versátiles, las líneas verticales crean un efecto óptico que hace que las uñas parezcan más largas y estilizadas.

1. Rayas lavanda con limones

El color lila se convierte en el lienzo perfecto para añadir finas líneas blancas y pequeños limones pintados a mano. Es una combinación fresca, luminosa y muy mediterránea que aporta un toque divertido sin perder elegancia.

2. Rayas nude con flores delicadas

Para quienes prefieren una manicura discreta, las rayas blancas sobre una base rosa translúcida son un clásico renovado. Un par de flores diminutas en uñas estratégicas aportan un acabado romántico y sofisticado.

3. Pasteles italianos

Azul cielo, amarillo mantequilla, blanco y rayas multicolor crean un diseño ligero que recuerda a los helados artesanales italianos. Es una opción perfecta para quienes buscan un manicure alegre pero refinado.

4. Azul mediterráneo con limones

Las rayas celestes evocan el mar de la Riviera italiana, mientras que un diseño de limones en una uña protagonista rompe la simetría y añade personalidad sin saturar el conjunto.

5. Rayas rosa y lunares

Las líneas fucsia sobre una base nude son ideales para quienes buscan un diseño llamativo sin recurrir a aplicaciones o pedrería. La combinación mantiene un aspecto limpio y moderno además agregar lunares hace una propuesta mas divertida.

6. Degradado de rayas en tonos cálidos

Naranja, coral, rojo y magenta se mezclan en un diseño de rayas verticales que aporta movimiento y un efecto visual muy sofisticado. Es una de las versiones más modernas de esta tendencia.

7. French manicure con rayas

La manicura francesa también se suma al regreso de las rayas. Combinar puntas rojas con líneas finas y pequeños detalles florales demuestra que ambos estilos pueden convivir en un mismo diseño con un resultado elegante y original.

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¿Por qué las Italian Stripe Nails serán tendencia?

Su éxito radica en que combinan tres elementos que dominan las tendencias de belleza actuales el minimalismo, los colores optimistas y los diseños personalizados, las líneas verticales ayudan a estilizar visualmente las uñas, mientras que los pequeños detalles ilustrados permiten darle un toque único, esta es una apuesta por una manicura diferente, fresca y fácil de adaptar tanto a uñas cortas como largas.

uñas manicura
Isamar Escobar
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