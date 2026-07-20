El abrazo de Keyne y Lamine Yamal tras la final del Mundial 2026 que nadie dejó de mirar: FOTOS

La final del Mundial 2026 dejó una postal que va mucho más allá del fútbol y es imposible no soltar una sonrisa al verla.

Tras el silbatazo final y la victoria de España sobre Argentina, las cámaras captaron el instante en el que Lamine Yamal se fundió en un abrazo con Keyne, su hermano menor, en una escena que rápidamente nos conquistó.

Mientras los jugadores celebraban el título sobre la cancha y levantaban el trofeo, el pequeño apareció para compartir uno de los momentos más especiales con el joven futbolista del FC Barcelona. Las imágenes transmitieron la emoción de una familia que acompañó de cerca el camino de Lamine hasta convertirse en campeón del mundo.

Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, recorre el césped con el balón oficial de la final durante los festejos de España por la conquista del Mundial 2026. Al fondo se aprecia una réplica del trofeo de la Copa del Mundo y parte de la celebración del nuevo campeón mundial. Getty Images

El abrazo entre Lamine Yamal y Keyne que emocionó a millones

Las fotografías muestran a Lamine Yamal abrazando con fuerza a Keyne, quien, con apenas tres años, volvió a convertirse en uno de los protagonistas inesperados de la celebración española.

El pequeño ya había llamado la atención durante los festejos posteriores a la final al aparecer sonriente junto a su hermano mayor, caminar sobre el césped con los jugadores y disfrutar del ambiente de celebración que inundó el estadio. Pero fue con el abrazo entre ambos el que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más emotivas del campeonato.

Lamine Yamal comparte un emotivo momento con su hermano menor, Keyne, sobre el césped tras la conquista del Mundial 2026. La imagen refleja una de las escenas más entrañables de la celebración de España después de vencer a Argentina en la final. Getty Images

Lamine Yamal celebra la conquista del Mundial 2026 con un emotivo abrazo a su hermano menor, Keyne, sobre el césped tras la victoria de España frente a Argentina. La escena se convirtió en uno de los momentos familiares más conmovedores de los festejos por el título mundial. Getty Images

¿Quién es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal?

Keyne es el hermano menor de Lamine Yamal y, aunque rara vez aparece en eventos públicos, comenzó a hacerse conocido durante la Eurocopa 2024 gracias a las fotografías familiares compartidas tras el título de España.

En el Mundial 2026 volvió a captar la atención de los aficionados al acompañar a su hermano durante los festejos posteriores a la final. Su espontaneidad y complicidad con el futbolista despertaron miles de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que “se robó el corazón del Mundial”.

Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, disfruta de los festejos sobre el terreno de juego mientras juega con un balón tras la victoria de España en la final del Mundial 2026. La imagen refleja uno de los momentos más espontáneos y entrañables de la celebración del nuevo campeón del mundo. Getty Images

Keyne, bailó, saludó a los guardias de seguridad, pateó el balón y corrió por la cancha con un entusiasmo que lograba que derrocharamos ternura y él la complicidad absoluta. La presencia de Keyne dio un significado especial al festejo. Las imágenes reflejan la estrecha relación entre ambos y muestran el lado más personal de una de las grandes figuras del fútbol mundial.

No pasó mucho tiempo para que las fotografías del abrazo comenzaran a circular, miles de aficionados destacaron la ternura del momento y coincidieron en que, entre todas las celebraciones del Mundial 2026, esa escena fue una de las más memorables. Además del campeonato y del triunfo de España, el abrazo entre Lamine Yamal y Keyne terminó recordando que detrás de los grandes logros deportivos también existen historias familiares capaces de emocionar al mundo entero así como la figura familiar de inspiración.