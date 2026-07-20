El abrazo de Keyne y Lamine Yamal tras la final del Mundial 2026 que nadie dejó de mirar: FOTOS

La final del Mundial 2026 dejó una postal que va mucho más allá del fútbol y es imposible no soltar una sonrisa al verla.
Tras el silbatazo final y la victoria de España sobre Argentina, las cámaras captaron el instante en el que Lamine Yamal se fundió en un abrazo con Keyne, su hermano menor, en una escena que rápidamente nos conquistó.
Mientras los jugadores celebraban el título sobre la cancha y levantaban el trofeo, el pequeño apareció para compartir uno de los momentos más especiales con el joven futbolista del FC Barcelona. Las imágenes transmitieron la emoción de una familia que acompañó de cerca el camino de Lamine hasta convertirse en campeón del mundo.
El abrazo entre Lamine Yamal y Keyne que emocionó a millones
Las fotografías muestran a Lamine Yamal abrazando con fuerza a Keyne, quien, con apenas tres años, volvió a convertirse en uno de los protagonistas inesperados de la celebración española.
El pequeño ya había llamado la atención durante los festejos posteriores a la final al aparecer sonriente junto a su hermano mayor, caminar sobre el césped con los jugadores y disfrutar del ambiente de celebración que inundó el estadio. Pero fue con el abrazo entre ambos el que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más emotivas del campeonato.
¿Quién es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal?
Keyne es el hermano menor de Lamine Yamal y, aunque rara vez aparece en eventos públicos, comenzó a hacerse conocido durante la Eurocopa 2024 gracias a las fotografías familiares compartidas tras el título de España.
En el Mundial 2026 volvió a captar la atención de los aficionados al acompañar a su hermano durante los festejos posteriores a la final. Su espontaneidad y complicidad con el futbolista despertaron miles de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que “se robó el corazón del Mundial”.
Keyne, bailó, saludó a los guardias de seguridad, pateó el balón y corrió por la cancha con un entusiasmo que lograba que derrocharamos ternura y él la complicidad absoluta. La presencia de Keyne dio un significado especial al festejo. Las imágenes reflejan la estrecha relación entre ambos y muestran el lado más personal de una de las grandes figuras del fútbol mundial.
No pasó mucho tiempo para que las fotografías del abrazo comenzaran a circular, miles de aficionados destacaron la ternura del momento y coincidieron en que, entre todas las celebraciones del Mundial 2026, esa escena fue una de las más memorables. Además del campeonato y del triunfo de España, el abrazo entre Lamine Yamal y Keyne terminó recordando que detrás de los grandes logros deportivos también existen historias familiares capaces de emocionar al mundo entero así como la figura familiar de inspiración.