Así dominó TelevisaUnivision la final Argentina vs. España con una audiencia de más de 30 millones

Después de semanas de partidos, emociones y sorpresas, la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su desenlace con una final que mantuvo a millones de personas pegadas a la pantalla. La victoria de España, que se proclamó campeona del mundo tras una destacada actuación a lo largo del torneo, fue seguida por una audiencia masiva que convirtió a TelevisaUnivision en la opción favorita de la afición mexicana para vivir este momento histórico.

De acuerdo con datos de la Asociación de Consumidores de Medios (ACAM), la transmisión de la final reunió 24.1 millones de espectadores en televisión abierta, superando a la competencia por un 26%. Pero la historia no termina ahí. La cobertura también llegó a ViX, donde 6.4 millones de personas siguieron el partido. En conjunto, la multiplataforma alcanzó 30.5 millones de espectadores.

Una cobertura que acompañó a la afición hasta el último minuto

El fútbol tiene esa capacidad de detenerlo todo por un instante. Durante la final, las reuniones familiares, los amigos y hasta quienes normalmente no siguen este deporte encontraron un motivo para sentarse frente a la pantalla y compartir la emoción del partido.

Eso fue precisamente lo que buscó TelevisaUnivision durante todo el Mundial: ofrecer una cobertura que fuera más allá de los 90 minutos. La audiencia pudo seguir cada encuentro con narraciones, análisis, información al momento y una experiencia disponible tanto en televisión abierta como en ViX, donde cada vez más usuarios eligieron disfrutar los partidos desde cualquier lugar.

La suma de ambas plataformas permitió cerrar el campeonato con una cifra histórica de 30.5 millones de espectadores, reflejo del interés que despertó una final que quedará entre las más recordadas de los últimos años.

Lionel Messi y Lamine Yamal protagonizan uno de los momentos más emotivos tras la final del Mundial 2026. Getty Images

El Mundial 2026 se despide, pero la emoción permanece

Con España levantando la Copa, terminó un torneo que durante varias semanas hizo que el fútbol se convirtiera en tema de conversación todos los días. Hubo partidos inesperados, figuras que brillaron, emociones hasta el último minuto y una afición que respondió desde el primer encuentro hasta la gran final.

Las cifras alcanzadas por TelevisaUnivision hablan de esa conexión con el público. Más allá de los récords, muestran cómo millones de personas eligieron compartir la experiencia de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta a través de una cobertura que estuvo presente en distintos formatos y plataformas.

Ahora las celebraciones llegan a su fin y el balón deja de rodar, pero también comienza una nueva espera. Faltan cuatro años para volver a vivir otra Copa del Mundo. Mientras ese momento llega, quedarán las imágenes de esta edición, las historias que nacieron en cada partido y la ilusión de volver a reunirse frente a la pantalla para celebrar.