¿Qué vistieron Claudia Sheinbaum y Melania Trump? Los looks que destacaron en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina reunió a miles de aficionados en el MetLife Stadium, pero también a líderes políticos y figuras internacionales que acapararon la atención desde el palco de honor. Entre ellas estuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quienes compartieron espacio junto al presidente Donald Trump, el primer ministro canadiense Mark Carney, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otros invitados de alto nivel.

Más allá del histórico encuentro deportivo, los estilismos de ambas llamaron la atención por representar dos formas muy distintas de entender la elegancia en un evento de carácter internacional.

El look de Claudia Sheinbaum apostó por la sobriedad

Fiel al estilo que ha mantenido desde que asumió la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum eligió un conjunto de inspiración ejecutiva en tonos oscuros, acompañado por accesorios discretos y un maquillaje natural. Su elección estuvo alineada con la imagen institucional que suele proyectar durante actos oficiales, privilegiando prendas de corte clásico por encima de las tendencias pasajeras.

La mandataria apareció en el palco presidencial para presenciar la final y, posteriormente, también formó parte del protocolo de premiación que siguió al triunfo de España. Su presencia marcó un momento significativo, ya que México es uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026.

En la final del Mundial 2026 Claudia Sheinbaum y Melania Trump, llamaron la atención con looks elegantes que reflejaron su personalidad y el protocolo de una cita histórica. Getty Images

Melania Trump reafirmó su gusto por la elegancia clásica

Por su parte, Melania Trump volvió a apostar por una estética sofisticada que ha definido gran parte de sus apariciones públicas. La primera dama asistió junto al presidente Donald Trump con un conjunto de líneas estructuradas, una silueta impecable y accesorios minimalistas que complementaron el estilismo sin restarle protagonismo.

Su look mantuvo la esencia de un guardarropa basado en piezas atemporales, una fórmula que la ha convertido en una de las figuras políticas más observadas dentro del mundo de la moda. Como en otras ocasiones, la elección transmitió elegancia sin excesos y fue ampliamente comentada por los asistentes y en redes sociales.

La moda también tuvo su momento en la final del Mundial

Aunque el foco principal estuvo en el duelo entre España y Argentina, la presencia de mandatarios y representantes internacionales convirtió el palco en uno de los escenarios más observados del evento.

Los looks de Claudia Sheinbaum y Melania Trump reflejaron estilos completamente distintos, pero con un punto en común: ambas privilegiaron la elegancia y el protocolo para una cita de alcance mundial. Mientras Sheinbaum optó por una imagen sobria y funcional, Melania apostó por una propuesta más refinada y de inspiración clásica.