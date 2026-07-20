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Así reaccionó el príncipe William a la muerte de Kevin Keegan: el mensaje con el que despidió a la leyenda del fútbol inglés

El príncipe William rindió homenaje a Kevin Keegan tras confirmarse la muerte del exfutbolista y exseleccionador de Inglaterra.

Julio 20, 2026 • 
Isamar Escobar
El príncipe William asiste a un evento deportivo en una imagen de archivo, utilizada para ilustrar su reacción y el mensaje que dedicó tras la muerte de Kevin Keegan.

El príncipe William lamentó la muerte de Kevin Keegan con un emotivo mensaje publicado en las redes sociales de los príncipes de Gales, donde recordó al exfutbolista y entrenador inglés como una figura extraordinaria del deporte y “un hombre amable y generoso”.

Getty Images

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, el heredero al trono destacó el legado deportivo y la calidad humana de quien fue uno de los grandes íconos del fútbol inglés. El fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más importantes en la historia del fútbol inglés, provocó una ola de reacciones dentro y fuera del deporte. Entre los mensajes más comentados estuvo el del príncipe William, conocido por su cercanía con el fútbol y patrono de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), quien utilizó las redes sociales de los príncipes de Gales para despedirse del exdelantero y entrenador.

En una historia publicada en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales, William expresó su tristeza por la noticia y recordó a Keegan como una persona que dejó huella tanto dentro como fuera de la cancha.

El príncipe de Gales escribió

“Entristecido al enterarme del fallecimiento de Kevin Keegan. Un futbolista y entrenador verdaderamente extraordinario que inspiró a generaciones con su talento, pasión y amor por el juego. Sobre todo, será recordado como un hombre amable y generoso. Nuestros pensamientos están con su familia y con todos los que lo conocieron”.

Historia de Instagram del príncipe William con un mensaje de condolencias por la muerte de Kevin Keegan, acompañado de una fotografía en blanco y negro del exfutbolista inglés con el uniforme de la selección de Inglaterra.

El príncipe William rindió homenaje a Kevin Keegan tras su fallecimiento con un mensaje publicado en la cuenta oficial de los príncipes de Gales, donde destacó su talento, pasión por el fútbol y la generosidad que lo caracterizó dentro y fuera de las canchas.

Instagram @princeandprincessofwales

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en blanco y negro de Keegan durante su etapa como jugador de la selección de Inglaterra y fue firmado únicamente con la inicial “W”, una práctica habitual cuando el príncipe William publica mensajes personales desde la cuenta oficial de Kensington Palace.

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¿Quién fue Kevin Keegan?

Kevin Keegan fue considerado uno de los futbolistas ingleses más importantes de la década de los setenta. A lo largo de su carrera conquistó múltiples títulos con el Liverpool, brilló en el Hamburgo de Alemania y ganó el Balón de Oro en dos ocasiones consecutivas, además de convertirse en capitán de la selección inglesa.

Tras retirarse como jugador inició una exitosa carrera como entrenador, dirigiendo al Newcastle United, Manchester City y a la selección de Inglaterra. Su estilo ofensivo y su liderazgo lo convirtieron en una de las personalidades más queridas del fútbol británico.

Kevin Keegan sonríe mientras sostiene el trofeo de la Copa de Europa tras conquistar el título con el Liverpool, en una fotografía histórica en blanco y negro.

Kevin Keegan posa con la Copa de Europa tras conquistar el máximo torneo continental con el Liverpool, uno de los grandes éxitos de una carrera que lo convirtió en una de las mayores leyendas del fútbol inglés y europeo.

Getty Images

La muerte de Kevin Keegan conmociona al futbol inglés

Kevin Keegan conduce el balón durante un partido con el Hamburgo SV, vistiendo el uniforme blanco con vivos rojos del club alemán.

Kevin Keegan durante su etapa con el Hamburgo SV, club con el que consolidó su prestigio internacional y ganó el Balón de Oro en dos años consecutivos, convirtiéndose en una de las grandes figuras del fútbol europeo.

Getty Images

La familia de Kevin Keegan confirmó que el exfutbolista falleció a los 75 años, después de luchar contra un cáncer que había hecho público meses atrás. De acuerdo con el comunicado difundido por sus familiares, murió acompañado por su esposa y sus hijas.

Tras conocerse la noticia, clubes como Liverpool, Newcastle United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Everton y Manchester United compartieron mensajes de condolencias, al igual que excompañeros y figuras del fútbol como Alan Shearer, quien escribió: “Mi héroe. Mi entrenador. Mi amigo”.

La reacción del príncipe William pone de manifiesto el lugar que Kevin Keegan ocupa en la historia del deporte británico. Más allá de sus títulos y reconocimientos, el heredero al trono quiso destacar el aspecto que más se repitió entre quienes lo conocieron su generosidad y el impacto positivo que tuvo sobre varias generaciones de futbolistas y aficionados.

Su mensaje se suma a los numerosos homenajes que continúan llegando desde el Reino Unido para recordar a uno de los grandes nombres del fútbol inglés del siglo XX.

Príncipe William
Isamar Escobar
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