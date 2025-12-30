Revelan el millonario salario del príncipe William como duque de Cornualles

Como heredero al trono, el príncipe William asumió el ducado de Cornualles cuando su padre, el rey Carlos III, ascendió al trono del Reino Unido, heredando también la histórica finca que le ha permitido generar ingresos millonarios.

Con tan solo dos años en su gestión, el duque de Cornualles ha logrado realizar importantes reformas en la propiedad, logrando los importantes ingresos monetarios de los que puede disfrutar junto a su esposa, Kate Middleton y sus tres hijos.

El millonario sueldo del príncipe William como duque de Cornualles

Un informe de junio de 2025 reveló que el príncipe William recibió la suma considerable de 30 millones de dólares por los ingresos de su segundo año procedentes de la finca del Ducado de Cornualles.

El Ducado de Cornualles publicó su Informe Anual Integrado para 2025 a principios de este año, revelando un superávit distribuible de £22,9 millones (30,9 millones de dólares) para el ejercicio fiscal 2024-2025, el segundo año del príncipe William como duque de Cornualles.

Esta suma cubre los gastos oficiales, benéficos y privados del príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos.

¿Cómo es la finca de Cornualles del príncipe William y por qué genera tanto dinero?

Como miembro activo de la familia real, el Príncipe de Gales no recibe un ingreso tradicional, pero sus gastos anuales están cubiertos en gran medida por el Ducado de Cornualles, una finca establecida por el rey Eduardo III en 1337 para proporcionar fondos al heredero al trono.

Esta vasta finca, valorada en más de 1.000 millones de dólares, abarca 130.000 acres en 23 condados de Inglaterra e incluso incluye tierras, granjas, casas y otros bienes para mantener al heredero y a su familia.

El príncipe William paga impuesto sobre la renta total que recibe del Ducado de Cornualles, tras restar los gastos domésticos, que no se han especificado.

Por otra parte, el príncipe William está mirando hacia el futuro, según el Informe Integrado de Impacto 2025, el Ducado de Cornualles sigue centrado en “convertirse en una finca de emisiones netas cero antes de finales de 2032, por lo que seguirá haciendo reformas sostenibles.