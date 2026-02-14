Del bob italiano al francés: 5 cortes de pelo que favorecen cualquier tipo de rostro

¡Paren todo que Queen B regresó! Y lo hizo de la forma más épica: luciendo un nuevo corte de pelo. La cantante, que por años ha sido referente de moda y belleza, regresó a sus redes sociales para mostrarnos que en el terreno de las tendencias, ella sigue reinando.

En esta ocasión, Beyoncé se suma a la lista de celebridades que han hecho del corte bob un gran aliado favorecedor, que, como ya nos ha quedado claro, no se ha convertido en el favorito por ser un estilo en tendencia, sino por su gran versatilidad. Y es que el bob funciona bien en melenas alisadas, onduladas, cortas, largas, a todas las edades y en todos los rostros.

Así que si por tu mente estaba rondando la idea de visitar el salón de belleza para hacerte un sutil cambio de imagen, apuesta por estas ideas que van desde el bob italiano al francés y sabemos que te van a encantar porque son cortes de pelo que favorecen cualquier tipo de rostro.

Bob italiano

No por nada Beyoncé apostó por este corte y es que el bob italiano es el mejor aliado para generar volumen de forma natural en nuestra melena. Su estructura, con puntas ligeramente redondeadas y longitud aproximada arriba de la mandíbula, es un excelente corte para todas aquellas que buscan enmarcar el rostro sin generar endurecimiento en las facciones.

Este corte no solo es sumamente favorecedor, sino que también ayuda a proyectar una imagen sumamente elegante.

Bob francés

Este estilo es más corto y apuesta por proyectar un aire despreocupado, evocando a la estética parisina “effortless” que tanto se ha puesto de moda en estos días. Es un estilo natural que suele llegar a la altura de la barbilla y se caracteriza por acompañarse la mayor parte del tiempo con un flequillo ligero degrafilado. Gracias a su estética desenfadada, es que el bob francés ayuda a proyectar una imagen más fresca y, por ende, un rostro más juvenil.

Nape bob

Este corte es una de las pocas opciones que estarán dominando el año con estructuras pulidas. Recuerda que la tendencia es apostar por el movimiento y la naturalidad, y el nape bob apuesta por lo contrario. Su estructura definida ayuda a proyectar una imagen sofisticada y moderna, gracias a que su longitud logra proyectar protagonismo en la zona del cuello, haciendo que este se vea erguido y estilizado.

Choppy bob

Recuerda que tanto las capas como el movimiento son lo de hoy en día y el choppy bob es el corte de pelo más favorecedor para apostar por ello. Este estilo se compone de capas irregulares y puntas degrafiladas que logran aportar al rostro mucha juventud mientras que al pelo un acabado ligero. Si buscas algo para suavizar tus rasgos o generar volumen si tu pelo es fino, esta es la opción.

Long bob texturizado

Para aquellas que prefieren apostar por una melena larga o que no buscan un cambio de imagen tan visible, el bob en su versión larga es una gran alternativa para elegir en tu próxima visita al salón de belleza.

La longitud de este corte suele alcanzar los hombros o la clavícula; sin embargo, en su versión actual, deja de lado el corte recto para darle paso a las puntas texturizadas con las que se genera mayor volumen y movimiento a la melena.

Ya sea que apuestes por un bob italiano o consideres un francés, estos son los cortes de pelo que favorecen cualquier tipo de rostro y estamos seguras de que se convertirán en tu próxima apuesta.