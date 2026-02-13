Suscríbete
Así fue la romántica cita de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Buenos Aires

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri adelantan San Valentín y celebran con una cena en un exclusivo restaurante de Buenos Aires.

Febrero 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Tras su paso por el Super Bowl LX, Bad Bunny llegó a Argentina para iniciar su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, donde reapareció junto a Gabriela Berlingeri, confirmando su reconciliación con esta aparición pública.

El romántico momento ocurrió previo a San Valentín, pues el cantante tiene previsto ofrecer tres conciertos en el estadio River Plate, del país donde se le ha visto muy cariñoso con Gabriela, con quien ya había tenido un romance hace tiempo.

La cita romántica de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri antes de San valentín

La pareja adelantó San Valentín con una cena en un exclusivo restaurante del Pasaje del Correo, en Recoleta, llamado Aramburu, que cuenta con la categoría de dos estrellas Michelin.

La pareja disfrutó un exclusivo menú de 12 pasos con cata de vinos en el único restaurante argentino con dos estrellas Michelin, en una velada íntima que se prolongó por más de tres horas.

Bad Bunny quedó fascinado con el brioche laminado con tartar de wagyu, yuzu, wasabi y caviar, plato que incluso decidió repetir por su sabor y originalidad.

Durante la cena, el chef Gonzalo Aramburu le dedicó personalmente el menú a Bad Bunny, quien agradeció la hospitalidad del equipo, mientras que afuera, el Pasaje Suizo se llenó de fanáticos, aunque el restaurante preservó la privacidad del encuentro.

Bad Bunny salió del lugar protegido por una decena de hombres de su equipo de seguridad y cinco camionetas blindadas, según testigos.

John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy

¿Cómo es el exclusivo restaurante donde Bad Bunny y Gabriela Berlingeri celebraron San Valentín?

El restaurante elegido por Bad Bunny figura en prestigiosos rankings internacionales como The World’s 50 Best Restaurants y Latin America’s 50 Best Restaurants, mientras que la Guía Michelin destacó su “virtuosismo culinario”, resaltando la calidad de los ingredientes, la armonía de sabores, la técnica del equipo y la impronta personal del chef.

Su propuesta combina ingredientes argentinos con influencias europeas, americanas y asiáticas, y se complementa con una carta de más de 120 vinos de distintas regiones del país.

Gonzalo Aramburu, chef y fundador del restaurante, se formó en el Instituto Argentino de Gastronomía y con perfeccionamiento en Europa y Estados Unidos, figura entre los 100 mejores chefs del mundo.

Melisa Velázquez
