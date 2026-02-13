¿Planeas un viaje a Japón? Esto es todo lo que necesitas saber

Japón o “Nippon”, significa “origen del sol”; es la “tierra del sol naciente”, donde empieza el día para el mundo entero. Para quienes vivimos en el continente americano, este significado es literal: en Japón se vive como en el futuro; la isla nipona se encuentra al otro lado de nuestro hemisferio, y saberse allí sobrecoge porque descoloca y hace mirar la vida desde un lugar distinto, el extremo opuesto desde el que solías hacerlo. Llegar no es nada complicado, ni exageradamente caro como lo era años atrás, y la experiencia vale la distancia que recorrerás, ya que no te arrepentirás de haber visitado uno de los países con más tradición en todo el planeta.

¿Cuándo ir?

Cualquier época del año es maravillosa para viajar a Japón. Antes se creía que la temporada de floración de los cerezos, el sakura, durante la primavera, era la más pintoresca para ir; sin embargo, si eliges esa fecha, prepárate para toparte con demasiados turistas. El otoño, por su parte, ofrece muchas ventajas: los cambios de color en las hojas de los árboles te impresionarán, verás las hojas más rojas que jamás hayas visto en tu vida y el clima es ideal. Por supuesto, el resto del año también es perfecto para visitar este país; en cada temporada, Japón tiene “lo suyo”.

Tokio... por dónde empezar

Japón es un destino con tantas posibilidades que en un solo viaje no verás todo, pero cuando lo visitas por primera vez, hay que ver lo más icónico. Te recomiendo empezar por Tokio, una ciudad cosmopolita fascinante que, por momentos, parece Nueva York gracias a sus imponentes rascacielos, y tiene un aire de San Francisco por sus puentes y bahías, pero, sin duda, con personalidad propia. Es una ciudad “perfecta”, como todo en Japón parece serlo: todo funciona, es superlimpia, segura y, por supuesto, está muy bien conectada. El hospedaje es una experiencia en sí misma. Nosotros nos quedamos en el Four Seasons Tokyo at Otemachi, el barrio financiero ubicado justo frente al Palacio Imperial. El hotel dispone de las mejores vistas de la ciudad y, a pie, toparás con estaciones de metro para moverte por todos lados. También, en este hotel podrás disfrutar de las mejores experiencias gastronómicas: “est”, su laureado restaurante con estrella Michelin; Pigneto, con vistas maravillosas y un desayuno buffet excelso, o The Lounge, para degustar la tradicional y sofisticada hora del té. Algo que nos sorprendió: la coctelería y el ambiente en Virtú, un bar de autor que ha recibido varios reconocimientos como uno de los mejores del mundo, y en el que se emplean técnicas japonesas modernas para reinterpretar los sabores de las más exquisitas bebidas espirituosas.

En Tokio hay mucho por hacer: visita Sensoji, el templo budista más antiguo de la capital, y después cruza la Puerta del Trueno. Disfruta de las compras en la calle comercial que te lleva al templo, conocida como Nakamise-dori, con artesanías, snacks, dulces y salados, y visita la pagoda de cinco pisos. El santuario Nezu-jinja, otra visita gratuita, es imperdible: descubrirás un camino con los conocidos arcos de las puertas rojas torii, quizás uno de los lugares más fotogénicos de Tokio. Se dice que fue fundado hace 1,900 años y es uno de los 10 mejores santuarios de la ciudad.

Tokio dispone de muchos parques y jardines, como el Jardín Nacional Shinjuku Gyoen o los tradicionales jardines Rikugien, diseñados para caminar entre árboles japoneses y estanques. También puedes visitar museos y vivir experiencias increíbles, como TeamLabPlanets, un museo inmersivo de arte digital.

En los sitios públicos y calles de Tokio no existen basureros, así que prepárate para llevar tu basura contigo y desecharla cuando llegues a tu hotel.

El Monte Fuji es el más icónico de Japón y se encuentra a 100 km al oeste de Tokio. Es posible visitarlo en una excursión de un día.

Conectividad

Llegar a Japón es cada vez más fácil. Hay vuelos directos a Narita (Tokio) desde la Ciudad de México. Nosotros volamos con Air Canada, que además de ofrecer varias rutas, dispone de un servicio increíble y salas de espera divinas, ideales para descansar, refrescarte y hacer más cómoda tu escala para el siguiente vuelo. Nuestro viaje incluyó una escala en Vancouver, una parada que se agradece para prepararse para la larga ruta a Tokio. Ya en Japón, moverse es sencillo y hay muchas alternativas. El Japan Rail Pass cubre todos los trenes del país, incluyendo el Tren Bala. Más información en: jrailpass.com

Comerás delicioso en Pigneto, ubicado dentro del Four Seasons Hotel Tokyo en Otemachi.

Visita el vibrante distrito de Shibuya, en Tokio: es el cruce peatonal más transitado del mundo, y las compras allí son de lo más divertidas.

¡Vámonos para Kioto!

Se trata de una de las ciudades más tradicionales (y una de las más antiguas), donde te sentirás completamente sumergida en la cultura japonesa. Es mucho más pequeña que Tokio: aquí queda atrás lo urbano y moderno, y te encontrarás con templos budistas y santuarios sintoístas por todos lados, así como con casas de madera tradicionales, jardines y palacios imperiales. Desde Tokio puedes llegar en tren bala; el recorrido es precioso y te dará la oportunidad de admirar el monte Fuji. Hospédate en el Four Seasons Hotel Kyoto, que cuenta con el histórico jardín Shajusui-en, con más de 800 años de antigüedad. Un estanque rodeado de cerezos y arces está en el corazón del hotel, junto con una “cabaña” donde podrás experimentar la tradicional ceremonia del té.

Trasládate por el camino Sagano Scenic Railway, un recorrido de 25 minutos en tren, automóvil o bus turístico, con los paisajes más pintorescos de la ciudad, para llegar a Arashiyama Allí visita el precioso bosque de bambú, el templo Tenryuji y el puente Togetsukyo. Disfruta de las tiendas y restaurantes de la calle principal de Arashiyama, que ofrece artesanías y un ambiente turístico imperdible. Tampoco te pierdas el templo Kinkaku-ji, donde se encuentra el célebre Pabellón Dorado, icono de Kioto.

Uno de los lugares que más disfruté durante este viaje fue el barrio histórico de Higashiyama, con callejuelas que ascienden por las colinas de las montañas de Kioto. Este distrito es ideal para experimentar el antiguo Kioto, con sus construcciones de madera y tiendas que evocan los aires de la que fuera antes la capital del país. Disfruta un té matcha mientras recorres el lugar, visita las tiendas de artesanías, souvenirs y cerámica, y no olvides voltear atrás para admirar la vista de la ciudad mientras subes la colina.

Otra visita imperdible es el santuario Fushimi Inari, dedicado a la deidad del arroz, al que llegamos con la guía del hotel mediante una experiencia exclusiva para los huéspedes del Four Seasons Kyoto. Nos llevaron por un camino que sólo conocen los locales, entre el bosque y callejuelas de casas, hasta llegar a la famosa vereda con las puertas de color bermellón.

El mercado Nishiki y el centro de la ciudad de Kioto son recorridos ideales para seguir explorando, donde te toparás con restaurantes tradicionales de tempura o con experiencias omakase (el término japonés que significa “ponerse en manos del chef”), en las que no hay carta definida y confías en que el chef te preparará los platillos según los ingredientes del día.

Finalmente, Osaka. ¡El mejor final!

Después de Tokio, Osaka es la segunda ciudad más grande de Japón. Es vibrante y combina tradición con modernidad. El río Dojima, uno de los que la atraviesan, puede recorrerse para disfrutar de las vistas de la urbe y del castillo de Osaka desde el agua. El Four Seasons Osaka ofrece este tour en su yate privado.

El hotel organizó una visita a un restaurante local, Watanabe Curry Smile, un comercio muy popular y galardonado, que ofrece el mejor curry que he probado ¡en mi vida!, y si lo acompañas con una cerveza Curry Lover Ale, que marida magnífico con los platillos a base de cerdo o pollo, la experiencia será perfecta.

La estación de tren de Osaka conecta a la ciudad con varios puntos internos y del país, y lo más extraordinario es que debajo de esta estación, ubicada en el barrio de Umeda, corren calles subterráneas con tiendas de ropa y cosméticos, y centros comerciales como Diamor Osaka, además de largos laberintos de comida tradicional y bares. Encontrarás una amplia variedad de alternativas culinarias típicas, económicas y rápidas. Y si estás de visita en los meses de frío, estarás más que feliz “allá abajo”, conectándote subterráneamente por la ciudad.

Para las compras, Osaka es un paraíso. El barrio Dotonbori, con sus vibrantes neones y su zona de tiendas, comida y entretenimiento que parece no cerrar nunca, y Shinsaibashi, la calle donde encuentras marcas de lujo como Chanel, Cartier, Prada, Louis Vuitton y Gucci… ¡sólo asegúrate de ir del lado correcto de la acera! Dime, ¿no se te antoja planear este viaje cuanto antes?