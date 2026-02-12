Pamela Anderson reinventa el corte setentero que rejuvenece 10 años si tienes + 40

Si hay algo que me encanta es cuando una celebridad nos recuerda que el estilo no tiene edad, sí, esta vez hablo de Pamela Anderson, quien ha vuelto a captar miradas al apostar por un corte de pelo setentero que suaviza facciones, aporta movimiento y, honestamente, tiene ese efecto mágico de restar años sin esfuerzo.

El regreso de las siluetas retro no es casualidad, la estética de los años 70 está dominando tendencias, pero Pamela lo lleva a otro nivel con un look que combina naturalidad, volumen estratégico y una vibra relajada que muchas buscamos después de los 40.

El corte setentero que suaviza y aporta frescura

El estilo que Pamela Anderson ha estado luciendo se inspira en los cortes desfilados y en capas largas que fueron icónicos en los años 70. Piensa en capas suaves, flequillo ligero tipo cortina y mucho movimiento natural. Lo que hace especial a este corte es que no endurece el rostro. Al contrario:

Las capas alrededor del rostro suavizan líneas de expresión.

El flequillo abierto enmarca la mirada sin cubrirla por completo.

El volumen en la parte superior crea un efecto lifting sutil.

Este tipo de estructura ayuda a que el pelo no se vea pesado ni rígido, algo clave cuando queremos un estilo que rejuvenezca.

¿Por qué este corte rejuvenece a los 40 o más?

Con el paso del tiempo, el pelo puede perder densidad o movimiento, los cortes rectos y muy compactos pueden marcar más las facciones. En cambio, el corte setentero en capas genera ligereza visual, además, Pamela Anderson ha apostado por una textura más natural, sin exceso de rigidez en el peinado.

Pamela Anderson ha estado luciendo se inspira en los cortes desfilados y en capas largas que fueron icónicos en los años 70. Getty Images

Esa sensación effortless aporta frescura inmediata, no se trata de parecer alguien más joven, sino de verse actual, luminosa y cómoda en tu propia piel. Otro punto importante es que este corte funciona tanto con pelo lacio como con ondas suaves. ¡No exige un styling complicado, lo que lo vuelve práctico y versátil!

Cómo pedir el corte setentero en el salón

Si te inspiraste (yo sí), puedes pedir:

Capas largas y degradadas , no demasiado marcadas.

, no demasiado marcadas. Flequillo cortina ligero, adaptable.

Movimiento alrededor del rostro.

La clave está en evitar cortes demasiado estructurados, este estilo vive del dinamismo y de la naturalidad.

Pamela Anderson demuestra que los clásicos siempre regresan, pero cuando se reinterpretan con confianza, se convierten en tendencia absoluta. Si algo nos deja claro este look, es que el mejor secreto antiedad no es esconder los años, sino llevarlos con estilo.

