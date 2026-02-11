¿De qué murió James Van Der Beek? Esto sabemos de su deceso a los 48 años

El mundo del entretenimiento está de luto luego de que se anunciara el fallecimiento del actor James Van Der Beek a los 48 años. El actor reconocido mundialmente por su papel como Dawson Leery en al serie “Dawson’s Creek”, enfrentó en los últimos años una fuerte batalla contra el cáncer que finalmente le arrebató la vida.

La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado por parte de su familia, el cual fue compartido a través de las redes sociales del actor, dejando atrás una larga carrera en cine y televisión, así como un profundo vacío en fanáticos y familiares.

James Van Der Beek fallece a los 48 años

Pasando el mediodía del miércoles 11 de febrero, la familia del actor compartió la triste noticia a través de redes sociales. Con una fotografía de James, sus seres queridos enviaron un sentido comunicado.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, se leyó en el mensaje.

¿De qué murió James Van Der Beek?

El actor fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en agosto de 2023 a la edad de 46 años. En aquel momento decidió mantener en privado la noticia hasta noviembre de 2024, cuando hizo pública su condición con la única intención de crear conciencia sobre la importancia de la atención temprana y la lucha contra la enfermedad.

A lo largo de su diagnóstico, el actor compartió su experiencia de forma abierta, invitando a las personas a prestar atención a su salud. Recordemos que el cáncer colorrectal es uno de los tipos más diagnosticados que ha ido en aumento en las últimas décadas, principalmente en adultos jóvenes. La lucha de James era impulsar la concientización de la detección temprana en personas menores de 50.

James Van Der Beek y su legado

Además de su lucha contra el cáncer, Van Der Beek deja un legado artístico sumamente importante.

El actor originario de Connecticut desarrolló su amor por la actuación luego de que una contusión lo alejara del fútbol americano y lo llevara al mundo del teatro, donde interpretaría al carismático Danny Zuko en “Grease”, hecho que cambiaría el rumbo de su vida.

Van der Beek hizo su debut en Nueva York, a donde se movió con ayuda de su padre para buscar un agente para probar suerte en su nueva pasión. Pronto, en la década de los 90, comenzaría su éxito, regalándole al mundo interpretaciones memorables. La serie “Dawson’s Creek”, una de ellas, aunque no la única, pues tuvo destacadas participaciones en otros proyectos como “Varsity Blues”, “CSI”, “How I Met Your Mother”, “Mentes criminales” o “Clarisa lo explica todo”, de sus primeros trabajos en televisión.

Para toda una generación, James Van Der Beek fue la imagen de su infancia o adolescencia, pues estuvo presente con muchos de nosotros a través de sus proyectos en cine y televisión. Su partida a causa del cáncer a los 48 años no solo será una gran pérdida para sus familiares y seres queridos, sino también para todos aquellos que crecimos con sus trabajos, así como para la industria del entretenimiento que hoy suma una estrella más en el firmamento.