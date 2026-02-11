Eclipse solar en Acuario 2026: ¿cómo sobrevivir a este tránsito de poderosos cambios según tu signo?

El próximo 17 de febrero ocurrirá el eclipse solar en Acuario, un evento donde a nivel astrológico, la Luna toma protagonismo sobre el Sol, impulsando lo emocional sobre lo racional, llevándonos a una etapa de sanación emocional a través de la empatía y la sensibilidad.

Sin embargo, no será un evento suave, pues hay que recordar que los eclipse vienen a remover y a transformar, marcando un antes y un después en nuestra vida, pues nos dan ese empujón necesario para evolucionar y avanzar, lo queramos o no.

Eclipse solar en Acuario 2026: cómo le afecta a tu signo del zodiaco

El eclipse de Sol del 17 de febrero se da en el grado 29 de Acuario, despertando diferentes áreas de tu vida según tu signo del zodiaco.

Aries

Este momento te invita a replantearte tu futuro: evaluar tus metas, tus relaciones y qué planes realmente tienen sentido, también podrían llegar nuevas personas a tu vida, o incluso terminar una amistad.

Tauro

Este período puede provocar giros inesperados en lo profesional: cambios de rol, decisiones importantes u oportunidades nuevas, que pueden despertar tu ambición, haciéndote ver que estabas limitándote por miedo a perder estabilidad.

Géminis

El eclipse impulsa tu deseo de expansión con nuevos estudios, viajes, ideas o proyectos, incluso puede surgir una oportunidad o conversación que cambie tu perspectiva del futuro que te llevan a sentir ganas de más, pero es importante esperar unos días antes de actuar para tener claridad.

Cáncer

Esta temporada es profunda y transformadora para Cáncer. pues el eclipse solar en Acuario mueve tu interior a través de relaciones intensas, dinero compartido y dependencias emocionales; sin embargo, también puede salir a la luz una verdad que evitabas o cerrarse una dinámica en la que estabas dando demasiado.

Leo

La energía del eclipse impacta directamente en tus relaciones y autoestima, pues podrías vivir nuevos comienzos, formalizaciones o rupturas inevitables, es una etapa que te invita a mirar las relaciones con honestidad, sin drama ni orgullo.

Eclipse solar en Acuario 2026: cómo le afecta a tu signo del zodiaco Getty Images

Virgo

Este eclipse impacta tu rutina, trabajo, salud y organización, pudiendo generar cambios en horarios, responsabilidades o equipo, se trata de innovar en lo práctico y probar cosas nuevas, aunque al principio no te sientas segura, sin esperar resolverlo todo de inmediato.

Libra

Este eclipse activa el amor, el deseo y la creatividad, trayendo a tu vida encuentros inesperados, reactivar historias pasadas o hacerte darte cuenta de que algo que no te hace vibrar ya no vale la pena mantener.

Escorpio

El eclipse solar en Acuario afecta tu hogar y estabilidad, provocando cambios en la convivencia, decisiones familiares o reestructuración de tu espacio laboral, que también se puede traducir en un inicio, mudanza o proyecto nuevo, o un cierre de dinámicas que ya no funcionan.

Sagitario

El eclipse activa la comunicación, los estudios, contratos y entorno cercano, trayendo noticias o propuestas que requieren rapidez y pueden cambiarlo todo, con ideas nuevas y ganas de moverte, pero conviene revisar y no prometer nada desde la emoción.

Capricornio

El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero afecta tu dinero, autoestima y estabilidad, pudiendo traer cambios económicos o decisiones laborales importantes. Es una sacudida interna que revela cuánto aceptabas por miedo a perder seguridad; conviene actuar con cuidado, sin decisiones impulsivas.

Acuario

El eclipse solar anular del 17 de febrero marca un reinicio de identidad: cambios en imagen, actitud, rumbo o decisiones postergadas. Es un momento potente y eléctrico, pero conviene dejar que el cambio se asiente antes de tomar decisiones drásticas.

Piscis

Esta temporada empieza en silencio y termina en voz alta, pues se activa tu mundo interno, invitándote a la pausa, descanso y reflexión, que puede causar el fin de una etapa mental o emocional de manera discreta. Escucha tu intuición y evita forzar la actividad social.

