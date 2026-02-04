El ritual de las mandarinas en el Año Nuevo Chino 2026: qué representan y dónde colocarlas para atraer prosperidad

El próximo 17 de febrero dará comienzo el Año Nuevo Chino, una de las fechas más importantes de la cultura oriental, que celebran con una serie de símbolos que buscan abrir el camino a la abundancia y prosperidad.

Uno de esos elementos llenos de simbolismo y significado, son las mandarinas, pues más allá de ser una deliciosa fruta cítrica, en la cultura china son un símbolo de buena fortuna, prosperidad y buenos deseos.

Ritual del Año Nuevo Chino 2026: ¿Por qué se regalan mandarinas y qué significan?

Influenciado por la energía del Caballo de Fuego, uno de los rituales con mayor tradición en la cultura china por su carga simbólica durante el Año Nuevo Chino, es el intercambio de mandarinas, una tradición sencilla pero de gran significado, ya que está ligada a la abundancia y prosperidad.

Para la cultura oriental, el color naranja de las mandarinas está asociado con el oro y la riqueza, mientras que su forma redonda simboliza la plenitud y la continuidad de la prosperidad y el éxito financiero.

Por otra parte, la palabra mandarina en cantonés (gam), suena de forma similar a las palabras de “suerte” y “éxito”, lo que refuerza su valor como amuleto o símbolo de buenos deseos, pues durante el Año Nuevo Chino, suelen intercambiarse entre familiares, amigos y vecinos.

¿Cuántas mandarinas se usan en el Año Nuevo Chino?

El número también es muy importante, pues se deben colocar dos u ocho mandarinas, y nunca usar números impares, pues rompe con la armonía que se está buscando. Cuando colocas dos, estás en busca de equilibrio y unión, pero si prefieres colocar ocho, estás atrayendo riqueza y la abundancia infinita, y si tienen hojas verdes, también representan longevidad.

También es importante que las mandarinas estén frescas y en buen estado, las frutas en mal estado son símbolo de energía estancada, por lo que deben retirarse de inmediato.

Ritual del Año Nuevo Chino 2026: ¿Por qué se regalan mandarinas y qué significan? simon2579/Getty Images

¿Dónde colocar las mandarinas en el hogar durante el Año Nuevo Chino?

De acuerdo con el Feng Shui, la buena colocación de las frutas aumenta la energía y su poder espiritual, por lo que recomienda colocarlas en las siguientes áreas de tu hogar:

Entrada principal: colocar un cuenco con mandarinas cerca de la puerta simboliza dar la bienvenida a la buena fortuna y permitir que la prosperidad “entre” al hogar.

Sala o comedor: estos espacios representan la convivencia y la abundancia compartida; aquí las mandarinas favorecen la armonía familiar y la estabilidad económica.

Cocina: asociada a la nutrición y la energía vital, refuerza la idea de no faltar nunca lo esencial.

Oficina o escritorio: ideal para atraer oportunidades laborales, éxito profesional y crecimiento financiero durante el nuevo año.

