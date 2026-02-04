Máxima de Holanda desafía el dress code con su look working más audaz y vibrante a los 50

El pasado 3 de febrero, la reina Máxima de Holanda visitó Tilburg, como Presidenta Honoraria de la Fundación MIND Us para hablar sobre el plan de acción y participar en un taller en el que jóvenes aprenden a utilizar positivamente sus experiencias con problemas mentales.

Una vez más, Máxima dejó claro por qué es considerada una de las royals mejor vestidas: su estilo, tan personal como elegante, demuestra que es una de las pocas capaces de impactar con tonos audaces y atrevidos después de los 50 sin perder sofisticación.

Máxima de Holanda sorprende con un traje anaranjado ideal para la oficina

Para el importante evento, la reina Máxima lució un traje de pantalón naranja firmado por Claes Iversen, uno de sus diseñadores de cabecera, y que pertenece a su colección de otoño-invierno 2015-2016 presentada en la Semana de la Moda de Copenhague.

El conjunto de dos piezas confeccionado en lana, destaca por una americana entallada de botonadura sencilla y unos pantalones rectos a juego, con un único pliegue frontal que aporta un aire relajado sin renunciar a la elegancia.

Máxima de Holanda ha combinado su traje con una camiseta color coñac y un clutch de ante de Natan, que también forma parte de su armario, además de los salones 105 de Giavinto Rossi en color melocotón.

Máxima de Holanda sorprende con un traje anaranjado ideal para la oficina Patrick van Katwijk/Getty Images

La reina de los Países Bajos ha demostrado cómo la selección de un Pantone de lo más frutal y vibrante, es capaz de elevar el armario de una reina, además de transmitir calidez y confianza.

La participación de Máxima de Holanda en Líderes de MIND Us

La reina participó en un taller con adolescentes y trabajadores juveniles en el marco del proyecto Leading Locals, una iniciativa centrada en fortalecer la salud mental juvenil, y tomó parte en un debate sobre cómo avanzar hacia una región más resiliente con apoyo institucional.

Desde hace mucho tiempo, la reina Máxima ha desarrollado un papel activo en torno a la salud mental, especialmente enfocada en los jóvenes y en fomentar un diálogo abierto sobre este tema para ayudarles a encontrar la resiliencia y mejorar su vida.

Su papel va más allá de apoyar a las fundaciones, pues también se involucra a través de talleres y exposiciones que le permitan entrar en contacto con estos jóvenes vulnerables.

