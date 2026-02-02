El pasado viernes 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló más de 3 millones de expedientes de las investigaciones penales contra el fallecido delincuente Jeffrey Epstein, donde Sarah Ferguson se ve nuevamente implicada.

La ex duquesa de York y ex esposa de Andrés Mountbatten-Windsor, no sólo mantenía una relación cercana con Epstein, también le habría pedido matrimonio, además de hacer comentarios vulgares sobre su hija, la princesa Eugenia de York.

Los comentarios Sarah Ferguson sobre Eugenia de York a Jeffrey Epstein

En los últimos documentos desclasificados, se encontró un correo electrónico donde Sarah hizo un comentario vulgar sobre su hija Eugenia, que en entonces tenía 19 años. Epstein le preguntaba a Sarah sobre un viaje a Nueva York, y ella le respondió: “Todavía no estoy segura. ¡Solo estoy esperando a que Eugenia regrese de un fin de semana de sexo!”.

La princesa Eugenia estaba a dos día de cumplir los 20 años, y tenía una relación con Jack Brooksbank, con quien supuestamente había hecho el viaje para celebrar su cumpleaños, según The Mirror.

Este intercambio de correos habría ocurrido después de que Epstein ya hubiera recibido su primera condena por abusar de menores de edad.

Filtran mensajes comprometedores de Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein sobre matrimonio y su hija Beatriz Max Mumby/Indigo/Getty Images

Sarah Ferguson le pidió matrimonio a Jeffrey Epstein

En otra serie de correos electrónicos, la ex duquesa de York se muestra sumamente efusiva con Epstein, a quien llama el “hermano” que siempre quiso tener.

“En tan solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha aumentado. Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como tu cumplido delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado”, escribió Ferguson.

Sin embargo, en otra serie de correos compartido, Fergie le pide matrimonio: “Eres una leyenda. Realmente no tengo palabras para describir mi cariño, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio. Cásate conmigo”, escribió Ferguson.

Ferguson también le había dicho a Epstein que “se casara” con ella en un correo electrónico anterior fechado en septiembre de 2009, según el Daily Mail.

