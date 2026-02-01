Revelan el trastorno que padecía en secreto desde niña, Irene Urdangarin, prima de Leonor y Sofía

El próximo 12 de febrero, Iñaki Urdangarin, ex esposo de la infanta Cristina, lanzará su libro de memorias bajo el título: ‘Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes, donde relata varias de sus experiencias familiares y personales.

Una de las “bombas” que ha soltado durante su campaña de promoción, ha sido la enfermedad de su hija Irene Urdangarín, un trastorno que se había mantenido en secreto hasta ahora.

Iñaki Urdangarin revela trastorno que padece su hija Irene

Irene Urdangarin es hija de Iñaki y de su ex esposa, la infanta Cristina, por lo que es prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía, y sobrina del príncipe Felipe VI y la reina Letizia.

Y a pesar de formar parte de la familia real española, Irene siempre ha llevado una vida discreta y alejada de la fama, con una vida simple en el Reino Unido donde ha logrado evitar la exposición pública.

Sin embargo, en las últimas semanas ha protagonizado algunos titulares, pues además de haberse convertido en la heredera de la fortuna de la princesa Irene de Grecia tras su muerte, su padre la ha colocado en el centro de atención al revelar el trastorno que padece desde niña.

Al hablar en sus memorias de sus hijos, Iñaki dice sobre su hija: “Irene es quien más me fascina”, y continúa haciendo alusión a las “dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia”.

Así, Iñaki desvela cómo su hija pequeña padece este trastorno específico de la lectura sobre el que la OMS dice que “cuyo rasgo principal es una dificultad específica y significativa en el desarrollo de las habilidades para la lectura”.

Y aunque no da más detalles del trastorno de su hija menor, Iñaki ha dejado al descubierto un detalle más sobre la vida privada de Irene.

Otros detalles que Iñaki Urdangarin revela sobre sus hijos en su libro de memorias

En sus memorias, Iñaki Urdangarin también cuenta la petición que hizo a sus hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene, cuando recibió la sentencia de prisión, pidiéndoles mantener la calma y seguir una filosofía de vida positiva mientras él estaba en la cárcel de Brieva.

“Como si fuera un mantra: ‘Si todo lo que está fuera está bien… yo estaré bien’”.

El ex esposo de la infanta Cristina, ha confesado también que en la actualidad, mantiene una relación cercana con sus cuatro hijos, uno de los detalles simples de la vida que más valora.

