Entretenimiento

¿De qué murió Catherine O’Hara? Esta fue la causa de su deceso a los 71 años

O’Hara, que tenía 71 años, saltó a la fama por interpretar a la madre de Kevin McCallister en las primeras películas de Home Alone.

Enero 30, 2026 • 
Karen Luna
Apple TV+'s Primetime Emmy Party Red Carpet

¿De qué murió Catherine O’Hara? Esta fue la causa de su deceso a los 71 años.

Getty Images

Cuando se anunció la muerte de Catherine O’Hara, muchos sentimos un nudo en la garganta. Para varias generaciones, ella fue la mamá de Kevin en Mi pobre angelito, la extravagante Moira Rose en Schitt’s Creek y una de las voces más originales de la comedia en cine y televisión.

Con apenas 71 años, su partida tomó por sorpresa a fanáticos alrededor del mundo. Y aunque muchos nos preguntamos cuál fue la causa de su fallecimiento, las fuentes oficiales aún no han dado detalles concretos sobre la razón de su muerte. Así que lo que se sabe hasta ahora es lo siguiente:

Muere Catherine O’Hara a los 71 años

El anuncio fue confirmado por su representante y reportado por medios como Variety, People y otros portales de noticias internacionales. Aunque s mencionan que falleció tras una breve enfermedad, no hay una causa de muerte confirmada oficialmente ni detalles médicos divulgados en este momento. Eso significa que aún no se conoce públicamente si fue una enfermedad, complicación específica o algo inesperado lo que provocó su deceso.

2022 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Inside

Las películas más famosas de Catherine O’Hara.

Getty Images

Las películas más famosas de Catherine O’Hara

Nacida en Toronto, Canadá, Catherine O’Hara construyó una carrera que tocó a público de todas las edades. Su trabajo comenzó en comedia improvisada y sketchs televisivos en los años setenta, y con los años se expandió a papeles inolvidables en cine y televisión.

Quizá muchos la recordamos primero como la mamá de Kevin en Mi pobre angelito, una película que se convirtió en clásico de las fiestas navideñas, o por su papel como Moira Rose, por el cual ganó un Emmy y un Globo de Oro.

Más allá de esos papeles, su carrera incluyó colaboraciones con cineastas como Tim Burton y Christopher Guest, y participaciones en proyectos recientes como la serie The Studio, donde volvió a brillar con nominaciones a premios importantes.

Aunque la causa exacta de su muerte sigue sin confirmarse, lo que sí está claro es que Catherine O’Hara dejó un legado enorme. Su talento único, su versatilidad y su forma de transformar personajes comunes en figuras entrañables quedarán por siempre en la memoria de quienes crecimos con sus películas.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
