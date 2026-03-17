Si te gustó ‘Love Story’, tienes que ver estas 10 películas románticas de los 90.

Si empezaste a ver Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette y ahora estás obsesionada con Carolyn Bessette, los looks noventeros y el romance caótico con John John, no estás sola. La miniserie (que sigue el vertiginoso noviazgo, matrimonio mediático y las tensiones que vivió la pareja bajo el ojo público) se convirtió en un fenómeno en streaming con más de 25 millones de horas vistas en sus primeros episodios.

La historia es irresistible: un hombre considerado “la realeza americana”, John F. Kennedy Jr., y una mujer independiente, elegante y misteriosa, Carolyn Bessette-Kennedy, cuyo amor terminó convirtiéndose en una obsesión nacional.

Si te atrapó esa mezcla de romance intenso, glamour noventero, fama y tragedia, estas películas de los 90 tienen exactamente esa vibra.

Películas de los 90 que capturan el mismo tipo de romance intenso

1. The Age of Innocence (1993)

Amor, presión social y deseo reprimido en la alta sociedad de Nueva York. Si te fascina la tensión entre lo público y lo privado en Love Story, esta película es perfecta.

2. Before Sunrise (1995)

Una conexión instantánea entre dos desconocidos en Europa, la química y los diálogos íntimos recuerdan a los momentos más honestos de la relación entre John y Carolyn.

3. Out of Sight (1998)

Un romance cargado de tensión entre un criminal y una agente federal. Tiene esa electricidad romántica que se siente desde la primera mirada.

4. The Bridges of Madison County (1995)

Una historia de amor madura y complicada sobre elegir entre el corazón y la vida que ya construiste.

5. Damage (1992)

Si lo que te atrapó de la serie fueron las relaciones intensas y autodestructivas, esta película es pura intensidad emocional.

6. Reality Bites (1994)

Romance noventero con personajes imperfectos y emocionalmente complejos.

7. Before the Rain (1994)

Una historia romántica con un tono melancólico que mezcla amor y destino trágico.

8. Stealing Beauty (1996)

Juventud, deseo, secretos y romance europeo en una historia muy sensorial.

9. Great Expectations (1998)

Un amor obsesivo que atraviesa años, clases sociales y decisiones equivocadas.

10. Meet Joe Black (1998)

Un romance elegante, melancólico y con una atmósfera sofisticada muy noventera.

El romance noventero que vuelve gracias a Love Story

Parte de lo que hace tan adictiva a Love Story es que no es un cuento romántico perfecto. La serie muestra cómo el amor entre John y Carolyn fue apasionado, pero también complicado por la fama, la presión mediática y sus diferencias personales.

Así que si terminaste un episodio y pensaste: “necesito otra historia de amor con esta misma energía noventera”, esta lista es el siguiente maratón perfecto.

