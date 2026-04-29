Met Gala: el vestido que hizo historia en 2015 y sigue siendo el más buscado

Hablar de la Met Gala es hablar de momentos que trascienden la moda y si hay un look que sigue apareciendo en búsquedas, rankings y conversaciones año tras año, es el que llevó Rihanna en 2015. No importa cuántas ediciones pasen: ese vestido sigue siendo referencia obligada.

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Esa noche, la temática era “China: Through the Looking Glass”, y mientras muchos invitados interpretaron el concepto de forma literal, Rihanna lo llevó al extremo… y lo convirtió en historia.

El vestido que rompió internet (literal)

Diseñado por Guo Pei, el look consistía en una impresionante capa amarilla con bordados florales y una cola gigantesca que necesitaba asistentes para poder moverse. La pieza no solo era visualmente impactante: también tenía un nivel de trabajo detrás que la convirtió en algo único.

El vestido fue elaborado a mano durante aproximadamente 20 meses, acumulando cerca de 50,000 horas de trabajo, y llegó a pesar unos 25 kilos. ¡Sí, llevarlo no era precisamente sencillo! Pero justo ahí está el punto, no era un vestido pensado para pasar desapercibido, sino para convertirse en un momento.

Hablar de la Met Gala es hablar de momentos que trascienden la moda y si hay un look que sigue apareciendo en búsquedas, rankings y conversaciones año tras año, es el que llevó Rihanna en 2015. James Devaney/Getty Images

De memes a ícono de la moda

Apenas Rihanna apareció en la alfombra roja, internet explotó y las comparaciones no tardaron en llegar: omelette, pizza, tortilla… los memes se multiplicaron en cuestión de minutos. Aunque eso podría haber jugado en su contra, pasó todo lo contrario.

El look no solo dominó la conversación, también fue considerado uno de los más fieles al tema de la gala. De hecho, fue una de las pocas celebridades que realmente abrazó la inspiración cultural de la exposición.

Lo que hizo Rihanna esa noche no fue solo vestirse para una gala, fue entender el poder del evento y usarlo a su favor. Dimitrios Kambouris/Getty Images

Por qué sigue siendo el más buscado

Más de una década después, este vestido sigue apareciendo en listas de los mejores looks de la Met Gala. ¿La razón? No fue solo moda, fue un momento cultural. Marcó un antes y un después en cómo se interpreta el dress code del evento. A partir de ahí, los invitados comenzaron a arriesgar más, a pensar en grande, a convertir sus looks en espectáculo.

Lo que hizo Rihanna esa noche no fue solo vestirse para una gala, fue entender el poder del evento y usarlo a su favor.

Porque sí, en la historia de la Met Gala hay muchos looks increíbles… pero pocos que sigan siendo tan buscados, tan comentados y tan influyentes como este.