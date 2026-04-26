MET Gala 2026: guía rápida con fecha, tema, anfitriones y dress code

La cuenta regresiva ya empezó, la Met Gala 2026 está a la vuelta de la esquina y, como cada año, promete convertirse en el epicentro global del estilo, la cultura pop y la moda más espectacular. Si eres de las que vive por la alfombra roja (same), aquí va la guía rápida y clara con todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo es la MET Gala 2026?

Fiel a la tradición, la MET Gala se celebrará el lunes 4 de mayo de 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Sí, el famoso primer lunes de mayo que ya está marcado en el calendario de insiders, celebridades y fans de la moda.

El tema: cuando la moda se convierte en arte

Este año, el concepto gira en torno a “Costume Art”, una exposición que explora la relación entre el cuerpo, la ropa y el arte. La propuesta busca mostrar cómo la moda puede ser una forma de expresión artística, donde el cuerpo funciona como lienzo y las prendas como piezas creativas. ¡Espera looks conceptuales, teatrales y muy fuera de lo común!

Entre rumores, anticipación y mucha moda, hay una fecha que todos tienen en la mira. ¡La Met Gala está cada vez más cerca! Jamie McCarthy/Getty Images

Dress code: “Fashion is Art” (y libertad total para interpretar)

El código de vestimenta oficial es “Fashion is Art” (La moda es arte), una consigna que invita a los invitados a pensar sus outfits como auténticas obras artísticas.

A diferencia de otros años más específicos, este dress code es mucho más abierto, lo que significa creatividad sin límites. Desde referencias a pinturas clásicas hasta diseños escultóricos, todo apunta a una alfombra roja llena de riesgo y fantasía.

Anfitriones de MET Gala 2026

La edición 2026 contará con un lineup potente, las anfitrionas confirmadas incluyen a Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y, por supuesto, Anna Wintour. Un combo que mezcla industria, influencia y espectáculo… justo lo que define a la MET Gala.

Si algo queda claro es que la MET Gala 2026 no será minimalista, con un tema tan artístico, todo apunta a una edición donde la moda se vuelve narrativa, escultura y performance al mismo tiempo. prepárate para looks virales, referencias inesperadas y momentos que probablemente dominen internet por días. Porque si hay una noche donde la moda deja de ser solo ropa… es esta.