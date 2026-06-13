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Realeza

Kate Middleton conquista Trooping the Colour 2026 con un vestido en tono pastel inspirado en Lady Di

La familia real británica se reunió para celebrar el cumpleaños oficial del rey Carlos III, pero fue la princesa de Gales quien terminó robándose buena parte de la atención.

Junio 13, 2026 • 
Karen Luna
Trooping The Colour 2026

Kate Middleton conquista Trooping the Colour 2026 con un vestido en tono pastel inspirado en Lady Di.

Getty Images

La esperada celebración de Trooping the Colour 2026 volvió a reunir a los miembros más importantes de la familia real británica, pero, como suele ocurrir cada año, una de las grandes protagonistas fue Kate Middleton. La princesa de Gales deslumbró durante el desfile que conmemora el cumpleaños oficial del rey Carlos III, apostando por un sofisticado vestido abrigo en tono azul pastel que rápidamente se convirtió en uno de los looks más comentados de la jornada.

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La aparición de Kate generó una ola de elogios entre expertos en moda y seguidores de la realeza, quienes destacaron la elegancia de una propuesta que combinó estructura, tradición y un guiño a la historia de la monarquía británica.

El look de Kate Middleton que acaparó todas las miradas

Para esta edición de Trooping the Colour, la princesa eligió un coatdress Lafayette de Catherine Walker en un delicado azul hielo. El diseño destacaba por su cintura marcada, hombros estructurados y solapas blancas con ribetes en contraste, elementos que aportaban un aire refinado y muy favorecedor.

Kate completó el conjunto con un espectacular sombrero de Philip Treacy en el mismo tono pastel, uno de los accesorios más fotografiados del evento. También incorporó pendientes de perlas de Cassandra Goad, zapatos blancos y el broche de los Irish Guards, un detalle que hace referencia a su papel como coronel honoraria del regimiento.

La elección del azul suave no pasó desapercibida. De hecho, varios medios especializados señalaron que el estilismo recordaba a algunos de los icónicos looks que llevó la princesa Diana durante los años ochenta, especialmente por el uso de contrastes blancos y la silueta estructurada característica de Catherine Walker.

Un momento coordinado con sus hijos

Otro detalle que llamó la atención fue la coordinación de colores dentro de la familia Wales. Mientras Kate viajaba en carruaje junto a sus hijos, el príncipe George y el príncipe Louis lucieron corbatas azul claro, mientras que la princesa Charlotte optó por un vestido blanco con detalles azules que armonizaba perfectamente con el look de su madre.

Este tipo de guiños familiares se ha convertido en una tradición para la princesa de Gales, quien suele apostar por estilismos coordinados en las grandes citas de la agenda real.

Kate Middleton reafirma su lugar como referente de estilo

Desde su llegada a la familia real en 2011, Kate ha transformado cada aparición en Trooping the Colour en una auténtica lección de elegancia. Los diseños de Catherine Walker y Alexander McQueen se han convertido en algunos de sus favoritos para esta celebración, donde suele apostar por colores vibrantes o delicados tonos pastel.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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