Como la princesa Leonor y la princesa Amalia: Isabella de Dinamarca también rechazó este beneficio real

La princesa Isabella de Dinamarca está lista para comenzar una nueva etapa en su formación como futura integrante de la monarquía danesa. La hija del rey Federico X y la reina Mary iniciará su servicio militar el próximo 3 de agosto, pero antes de incorporarse tomó una decisión que ha llamado la atención dentro y fuera de Europa, rechazó el salario y las prestaciones económicas que reciben los reclutas durante su entrenamiento.

El gesto recuerda a otras jóvenes herederas europeas que también optaron por renunciar a beneficios financiados con recursos públicos, como la princesa Leonor de España y la princesa Catharina-Amalia de los Países Bajos, quienes tomaron decisiones similares durante sus respectivos procesos de formación.

La princesa Isabella de Dinamarca aparece acompañada por su familia durante un compromiso oficial. La hija del rey Federico X y la reina Mary comenzará su servicio militar tras renunciar al salario y las prestaciones económicas que reciben los reclutas. Getty Images

¿A qué beneficio renunció la princesa Isabella de Dinamarca?

La Casa Real danesa confirmó que Isabella no recibirá el sueldo ni las asignaciones que normalmente perciben los jóvenes durante el servicio militar obligatorio. Aunque los conscriptos en Dinamarca tienen derecho a un salario, apoyo para alimentación, alojamiento y transporte, la princesa cubrirá sus gastos con recursos de su familia, por lo que no hará uso de esos fondos públicos. En total, la cantidad a la que renunció supera los 15 mil dólares a lo largo de los 11 meses que durará su preparación militar.

La princesa Isabella seguirá un camino histórico

Con apenas 19 años, Isabella se convertirá en la primera mujer de la familia real danesa en realizar el servicio militar formal dentro de las Fuerzas Armadas del país.

Su entrenamiento se llevará a cabo en el Regimiento de Húsares de la Guardia y tendrá una duración de 11 meses, después de que Dinamarca ampliara el periodo de servicio militar y comenzará a incorporar también a mujeres mediante el sistema de conscripción. Además, la princesa seguirá los pasos de su hermano mayor, el príncipe heredero Christian, quien también rechazó el salario militar cuando realizó su formación castrense.

La princesa Isabella de Dinamarca posa durante un compromiso oficial. La hija del rey Federico X y la reina Mary iniciará su servicio militar tras renunciar voluntariamente al salario y las prestaciones económicas que reciben los reclutas. Getty Images

Leonor y Amalia también rechazaron dinero público

La decisión de Isabella no es un caso aislado entre los jóvenes herederos europeos.

En España, la princesa Leonor renunció a la asignación económica que le correspondía como alumna de las academias militares durante sus tres años de formación, una medida que fue confirmada por el Gobierno español cuando comenzó su instrucción en 2023.

Por su parte, la princesa Catharina-Amalia, heredera al trono de los Países Bajos, decidió no recibir la asignación anual que le correspondía al alcanzar la mayoría de edad mientras continuaba con sus estudios universitarios, argumentando que no consideraba adecuado percibir recursos públicos mientras no desempeñara funciones oficiales de manera plena.

El rey Federico X y la reina Mary acompañan a la princesa Isabella de Dinamarca en un retrato oficial. La joven royal iniciará su servicio militar tras renunciar al salario y las prestaciones económicas que reciben los reclutas. Getty Images

Una nueva generación de royals apuesta por la austeridad

En los últimos años, varias casas reales europeas han buscado proyectar una imagen de mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

La decisión de Isabella de Dinamarca se suma a esa tendencia y refuerza la idea de una generación de herederos que, antes de asumir un papel institucional de mayor peso, opta por prescindir de beneficios económicos asociados a sus cargos y centrarse en su formación.

Con esta medida, la princesa danesa comienza su experiencia militar siguiendo el ejemplo de otros jóvenes miembros de la realeza europea, en un momento en el que las monarquías buscan acercarse cada vez más a la sociedad que representan.