7 colores de esmalte para uñas que hacen que las manos se vean hasta 10 años más jóvenes

Las manos hablan de nosotros tanto como el rostro, y elegir el esmalte para uñas adecuado puede hacer una gran diferencia. Aunque ningún color tiene el poder de rejuvenecer la piel, sí existen tonos que aportan luminosidad, crean un contraste favorecedor y ayudan a que las manos se perciban más frescas y sofisticadas.

Si ya no quieres recurrir al clásico nude o al rojo de siempre, estas opciones son tendencia y destacan por su capacidad para realzar cualquier tono de piel.

1. Burdeos

El burdeos es un clásico que nunca pierde vigencia. Su profundidad aporta elegancia sin endurecer las manos y, gracias a su subtono cálido, suele favorecer tanto pieles claras como morenas.

2. Taupe

A medio camino entre el gris y el café, el taupe se ha convertido en uno de los colores favoritos para quienes buscan una manicure discreta, moderna y muy sofisticada. Además, estiliza visualmente los dedos.

3. Verde oliva

El verde oliva se ha consolidado como uno de los tonos más elegantes de las últimas temporadas. Su acabado natural aporta un contraste sutil que ayuda a iluminar la piel sin resultar llamativo.

4. Azul marino

Más suave que el negro y con un aire refinado, el azul marino es una excelente opción para quienes buscan un color intenso sin que las manos luzcan apagadas. Funciona especialmente bien en acabados brillantes.

5. Terracota

El terracota combina matices naranjas y marrones que aportan calidez a la piel. Es un tono versátil que luce especialmente bien durante el verano y el otoño, pero puede llevarse durante todo el año.

6. Lavanda

El lavanda sigue siendo uno de los colores favoritos en las tendencias de uñas. Su tono suave aporta frescura y luminosidad, además de ofrecer un acabado delicado que favorece a diferentes tonos de piel.

7. Blanco aperlado

Si buscas un esmalte diferente al blanco tradicional, el blanco aperlado es una excelente alternativa. Su ligero brillo refleja la luz y hace que las uñas luzcan más pulidas y cuidadas sin verse demasiado llamativas.

¿Qué colores de esmalte favorecen más las manos?

Los especialistas en belleza suelen coincidir en que los colores con subtonos cálidos o con acabados brillantes reflejan mejor la luz y pueden crear una apariencia más uniforme en la piel. En cambio, los esmaltes demasiado opacos o con matices muy fríos pueden acentuar pequeñas imperfecciones o hacer que las manos se vean menos luminosas.

La clave está en elegir un color que armonice con tu tono de piel y que tenga un acabado bien cuidado. Desde un burdeoselegante hasta un taupe, un verde oliva o un terracota, estos esmaltes demuestran que no hace falta recurrir a los tonos de siempre para conseguir unas manos que luzcan frescas, sofisticadas y con un efecto visual rejuvenecido.