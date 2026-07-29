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Moda

Zendaya convierte un vestido blanco en el look más impactante de la premiere de Spider-Man: Brand New Day

Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las mayores referentes de la moda al aparecer en la premiere de Spider-Man: Brand New Day.

Julio 29, 2026 • 
Isamar Escobar
Zendaya posa durante la alfombra roja de la 93.ª edición de los Premios Oscar con un maquillaje natural de acabado luminoso y un peinado de ondas suaves, un look que refleja la elegancia minimalista que caracteriza su estilo.

Zendaya apostó por un maquillaje natural y luminoso para complementar su elegante look en la alfombra roja. Foto de Archivo.

Getty Images

Cada aparición de Zendaya en una alfombra roja se convierte en un acontecimiento de moda para poner atención y la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Reino Unido no fue la excepción. La actriz vistió un espectacular diseño de Tamara Ralph, una de las firmas favoritas de las celebridades para los eventos más importantes.

El vestido blanco de Zendaya de Tamara Ralph

Para la presentación de la nueva entrega de Spider-Man, Zendaya eligió un vestido blanco de alta costura firmado por Tamara Ralph, caracterizado por una silueta arquitectónica, que combina sofisticación con un aire futurista.

La pieza es interesante por sus líneas limpias y una confección que realza la figura de la actriz sin perder la elegancia minimalista que ha definido muchos de sus looks más memorables. El color blanco, protagonista absoluto del estilismo, reforzó la estética y demostró que este tono continúa siendo uno de los favoritos sobre la alfombra roja.

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Un look que confirmó una de las tendencias del momento

Zendaya apostó por un estilismo perfectamente equilibrado. Su maquillaje se mantuvo natural y luminoso, con una piel de acabado satinado y labios en tonos nude, mientras que el peinado permitió que toda la atención se centrara en el diseño de alta costura.

La elección confirma una tendencia que ha ganado fuerza entre las celebridades: los vestidos blancos de líneas limpias, capaces de destacar sin recurrir a excesos. Firmas como Tamara Ralph han convertido este tipo de diseños en un símbolo de lujo contemporáneo gracias a sus siluetas estructuradas y detalles artesanales.

Zendaya y Tamara Ralph, una combinación que nunca pasa desapercibida

La actriz ha consolidado una de las trayectorias más admiradas de la moda gracias a sus colaboraciones con su estilista Law Roach, quien suele apostar por piezas de alta costura que equilibran innovación y elegancia.

En esta ocasión, Tamara Ralph volvió a demostrar por qué es una de las diseñadoras predilectas para las grandes alfombras rojas y Zendaya no solo acaparó los reflectores durante la premiere de Spider-Man: Brand New Day, sino que también reafirmó su lugar como uno de los mayores íconos de estilo de su generación.

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Isamar Escobar
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