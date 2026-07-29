Meghan Markle reaparece sin Harry y este fue el inesperado evento que eligió para volver al foco público

Después de varios meses alejada de los eventos públicos, Meghan Markle volvió a los reflectores con una inesperada aparición en Los Ángeles, aunque esta vez sin el príncipe Harry. La duquesa de Sussex asistió a la proyección especial del documental Cookie Queens, celebrada en el complejo AMC The Grove, donde compartió escenario con la directora Alysa Nahmias y varias integrantes de las Girl Scouts que protagonizan la cinta.

Su presencia no fue casual, tanto Meghan como Harry participan como productores ejecutivos del proyecto a través de Archewell Productions, una iniciativa que busca destacar el liderazgo, la perseverancia y el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones.

Meghan Markle asistió a la proyección especial de Cookie Queens en Los Ángeles, donde participó en un conversatorio junto a la directora Alysa Nahmias y jóvenes Girl Scouts protagonistas del documental. Instagram Stories @meghan

Meghan Markle convivió con las jóvenes Girl Scouts que participan en Cookie Queens durante la proyección especial del documental celebrada en Los Ángeles. Instagram stories @meghan



¿Por qué Meghan Markle asistió al estreno de Cookie Queens?

Meghan Markle y Alysa Nahmias durante la presentación especial de Cookie Queens en Los Ángeles. Getty Images

Aunque la ausencia del príncipe Harry llamó la atención, su nombre estuvo muy presente durante la velada. El duque y la duquesa de Sussex son productores ejecutivos del documental, que sigue la historia de cuatro niñas durante la intensa temporada de venta de galletas de las Girl Scouts en Estados Unidos.

La cinta, dirigida por Alysa Nahmias, tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance 2026 y llegará a los cines el próximo 7 de agosto. Más allá de mostrar una tradición estadounidense, el documental explora temas como el liderazgo, la resiliencia, la amistad y el crecimiento personal de las niñas que participan en el programa.

Meghan habló de Archie, Lilibet... y de un consejo del príncipe Harry

Durante el conversatorio posterior a la proyección, Meghan reveló que el príncipe Archie y la princesa Lilibet todavía no han visto el documental, aunque sí disfrutaron de uno de sus aspectos favoritos.

“Les encantan todas las galletas que hemos tenido durante este proceso”, comentó entre risas la duquesa.

La ex actriz también explicó que el proyecto tiene un significado especial para ella porque fue Girl Scout durante su infancia y su madre fue líder de su tropa, una experiencia que hizo que conectara de inmediato con la historia que cuenta Cookie Queens. Además, compartió un consejo que suele recibir del príncipe Harry para afrontar los momentos difíciles. Meghan recordó que el duque, a partir de su experiencia como piloto de helicóptero en el Ejército británico, le enseñó que, incluso cuando una tormenta parece cubrirlo todo, el sol sigue brillando por encima de las nubes, una metáfora que utiliza para mantener la perspectiva en los días complicados.

Meghan Markle convivió con la directora Alysa Nahmias y las protagonistas de Cookie Queens durante la proyección especial del documental en Los Ángeles. Getty Images

El elegante look con el que Meghan Markle reapareció

Meghan Markle y la directora Alysa Nahmias durante la presentación de Cookie Queens en Los Ángeles. Getty Images

Para la ocasión, Meghan apostó por un conjunto monocromático en color marfil, integrado por un blazer cruzado, camiseta blanca y pantalones de mezclilla en el mismo tono. Completó el estilismo con unas sandalias Hermès Santorini de piel marrón y discretas joyas, manteniéndose fiel a la estética minimalista que ha caracterizado sus apariciones más recientes.

Con esta aparición, Meghan no solo volvió al foco público, sino que también dejó claro que continúa apostando por proyectos enfocados en el liderazgo femenino, el emprendimiento y las historias de impacto social, una línea que ha definido buena parte del trabajo que desarrolla junto al príncipe Harry desde la creación de Archewell Productions.