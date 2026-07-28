¿Quién es el novio de Olivia Rodrigo? Todo lo que sabemos de Julian Croonenberghs

La vida sentimental de Olivia Rodrigo vuelve a estar en el centro de la conversación. Después de varias semanas de especulaciones, la cantante fue vista en una salida llena de gestos de cariño junto a Julian Croonenberghs en un parque de Brooklyn, una aparición que reforzó los rumores de que ambos mantienen una relación.

Aunque la intérprete de drivers license suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, las recientes imágenes despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes ahora quieren saber más sobre el hombre que ha conquistado su corazón. Aquí te contamos todo lo que se sabe de Julian Croonenberghs, sin perder de vista que la pareja no ha hecho declaraciones públicas sobre su romance.

¿Quién es Julian Croonenberghs, el supuesto novio de Olivia Rodrigo?

A diferencia de las exparejas más conocidas de Olivia Rodrigo, vinculadas al mundo del entretenimiento, Julian Croonenberghs desarrolla su carrera en el sector financiero. Es asociado de capital privado en la firma Hg y anteriormente trabajó como analista en Goldman Sachs. Además, estudió Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Brown.

Pero su trayectoria no se limita a las finanzas. Entre 2018 y 2020 formó parte de la selección masculina de hockey sobre césped de Estados Unidos, una faceta deportiva que también ha llamado la atención desde que su nombre comenzó a circular en los medios.

Si bien Olivia Rodrigo no ha hablado públicamente sobre su relación con Julian Croonenberghs, este vínculo representa un cambio respecto a sus romances anteriores con figuras del mundo del espectáculo. Getty Images

¿Cómo comenzaron los rumores de romance entre Olivia Rodrigo y Julian Croonenberghs?

Las primeras especulaciones surgieron después de que ambos fueran vistos juntos en varias ocasiones en Nueva York. Más tarde, fueron fotografiados en un aeropuerto tras un viaje a Islandia, lo que aumentó las sospechas sobre una posible relación.

Sin embargo, el momento que más dio de qué hablar ocurrió el 26 de julio, cuando fueron captados compartiendo un picnic en un parque de Brooklyn, caminando tomados de la mano y mostrándose cariñosos. Esas imágenes fueron interpretadas por diversos medios como la confirmación más clara de su romance.

Un romance que marca una nueva etapa para Olivia Rodrigo

Si bien Olivia Rodrigo no ha hablado públicamente sobre su relación con Julian Croonenberghs, este vínculo representa un cambio respecto a sus romances anteriores con figuras del mundo del espectáculo. Él ha mantenido un perfil mucho más discreto, alejado de la industria musical y cinematográfica.