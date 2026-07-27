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Alexandra Leclerc presume el vestido con flores ideal para lucir tu baby bump este verano: FOTOS

Si estabas buscando inspiración para vestir durante el embarazo este verano, Alexandra Leclerc acaba de dar con la fórmula perfecta.

Julio 27, 2026 • 
Karen Luna
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Alexandra Leclerc presume el vestido con flores ideal para lucir tu baby bump este verano: FOTOS

Getty Images

El verano siempre trae de vuelta los estampados florales, pero Alexandra Leclerc acaba de recordar por qué siguen siendo un acierto absoluto, especialmente durante el embarazo. En su más reciente aparición en el paddock del Hungaroring, antes de la última práctica del Gran Premio de Hungría, la esposa de Charles Leclerc conquistó todas las miradas con un look fresco, femenino y muy cómodo mientras paseaba junto a Leo, su inseparable perro.

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Lejos de apostar por un estilismo demasiado elaborado, Alexandra eligió un vestido blanco con flores rosas, una pieza que combina romanticismo y funcionalidad, demostrando que vestir el baby bump con estilo no significa renunciar a la comodidad. Las fotografías del momento no tardaron en llamar la atención entre los seguidores de la Fórmula 1 y los amantes de la moda.

El vestido floral de Alexandra Leclerc confirma que el blanco sigue siendo el mejor aliado del verano

El protagonista del look fue un vestido blanco decorado con un delicado estampado de flores rosas, una combinación clásica que nunca falla durante los meses de calor. La base clara aporta luminosidad, mientras que las flores añaden un toque dulce y relajado que encaja perfectamente con la temporada.

Además de ser una elección muy veraniega, este tipo de diseño tiene otra ventaja: crea una silueta ligera y acompaña naturalmente los cambios del cuerpo durante el embarazo. Sin necesidad de accesorios llamativos, el vestido consigue transmitir una imagen elegante y desenfadada al mismo tiempo.

Su elección también confirma que las prendas de inspiración romántica continúan ocupando un lugar importante entre las tendencias de la temporada, especialmente cuando se combinan con tejidos ligeros y cortes cómodos.

Cómo recrear el look de Alexandra Leclerc para lucir tu baby bump este verano

Si buscas inspiración para vestir durante el embarazo, el estilismo de Alexandra Leclerc deja varias claves fáciles de adaptar.

La primera es apostar por un vestido floral de fondo blanco, ya que ayuda a reflejar la luz y transmite una sensación de frescura. Los estampados en tonos rosas o pastel aportan un aire delicado sin resultar excesivos.

Otra de las claves está en elegir prendas de caída suave, que permitan movimiento y resulten cómodas para caminar durante todo el día. El objetivo no es esconder el baby bump, sino convertirlo en parte natural del look con piezas que acompañen la silueta.

Un look relajado que demuestra que la comodidad también puede ser elegante

La aparición de Alexandra Leclerc en el Hungaroring dejó claro que el estilo más atractivo muchas veces nace de la sencillez. Mientras disfrutaba del ambiente previo al Gran Premio de Hungría junto a Leo, su compañero de cuatro patas, la futura mamá apostó por un conjunto fresco, práctico y lleno de encanto.

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Su vestido blanco con flores rosas reúne todo lo que se busca en un look de verano: comodidad, ligereza y un toque romántico que nunca pasa de moda. Una inspiración perfecta para quienes desean lucir el baby bump con naturalidad, sin perder ese estilo femenino y elegante que siempre funciona durante los días más cálidos.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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