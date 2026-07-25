¿Por qué Leonor de Borbón ya no viste igual que la infanta Sofía? El detalle que marca su futuro como reina

La diferencia no responde a una cuestión de gustos personales, sino a una estrategia cuidadosamente diseñada por la Casa Real española para preparar a la heredera al trono. Su estilo se ha convertido en una herramienta de comunicación institucional y cada aparición pública deja claro que el camino de ambas hermanas ya no es el mismo.

Durante la infancia era habitual ver a Leonor de Borbón y a la infanta Sofía con vestidos coordinados, colores similares e incluso peinados casi idénticos. Era una fórmula habitual en muchas casas reales europeas para transmitir unidad familiar y reforzar la imagen de las dos hijas de los entonces príncipes de Asturias.

Sin embargo, conforme ambas alcanzaron la mayoría de edad, esa sincronía comenzó a desaparecer. Hoy, aunque mantienen una excelente relación y comparten algunos códigos de elegancia, sus elecciones de vestuario cumplen funciones completamente distintas dentro de la institución.

Durante su infancia, Leonor de Borbón y la infanta Sofía solían vestir con diseños coordinados, una estrategia habitual en las casas reales para transmitir unidad familiar. Con el paso de los años y el papel institucional de la heredera al trono, sus elecciones de moda comenzaron a diferenciarse para reflejar el futuro que cada una ocupa dentro de la monarquía española. Getty Images

¿Por qué Leonor de Borbón ya no viste igual que la infanta Sofía?

La explicación está directamente relacionada con el papel constitucional que desempeña cada una.

Leonor es la princesa de Asturias, heredera de la Corona española y futura jefa del Estado. Cada una de sus apariciones públicas forma parte de un proceso de construcción institucional que busca consolidar su imagen como la próxima reina de España.

La infanta Sofía, en cambio, aunque pertenece a la Familia Real, no tiene responsabilidades constitucionales equivalentes ni está llamada a ocupar el trono salvo en circunstancias extraordinarias. Esa diferencia permite que su estilo conserve un carácter más juvenil, relajado y cercano a las tendencias de su generación.

Por ello, mientras Sofía puede experimentar con siluetas más contemporáneas, Leonor ha comenzado a adoptar un guardarropa mucho más sobrio, atemporal y protocolario.

La evolución del estilo de Leonor de Borbón y la infanta Sofía también se aprecia cuando aparecen juntas en actos oficiales. Mientras la heredera al trono apuesta por una imagen más institucional y depurada, la infanta conserva una estética más contemporánea y relajada, una diferencia que responde al papel que cada una desempeña dentro de la monarquía española. Getty Images

El protocolo también se comunica a través de la ropa

En las monarquías europeas, la moda nunca es únicamente una cuestión estética. El vestuario funciona como un lenguaje institucional capaz de transmitir autoridad, continuidad y estabilidad.

Desde que comenzó a asumir una agenda propia y, especialmente, tras iniciar su formación militar, Leonor ha incorporado prendas con líneas limpias, trajes sastre, vestidos midi, colores neutros y firmas españolas que proyectan una imagen de madurez.

Incluso cuando ambas hermanas coinciden en un acto oficial, la diferencia suele apreciarse en pequeños detalles. La princesa de Asturias suele elegir diseños más estructurados, zapatos clásicos y accesorios discretos, mientras que la infanta Sofía apuesta por cortes más frescos, estampados o combinaciones con un aire más contemporáneo.

Lejos de ser casual, esa diferenciación ayuda al público a identificar inmediatamente quién representa la continuidad de la Corona.

Incluso bajo el estricto protocolo de luto, Leonor de Borbón y la infanta Sofía reflejan la evolución de sus estilos. La heredera al trono mantiene una imagen más clásica e institucional, mientras que la infanta incorpora siluetas contemporáneas que evidencian cómo sus elecciones de moda responden a los distintos papeles que desempeñan dentro de la Familia Real española. Getty Images

La influencia de la reina Letizia en el estilo de Leonor

La evolución estética de Leonor también refleja la influencia de la reina Letizia, considerada una de las royals mejor vestidas de Europa.

Con el paso de los años, la heredera ha incorporado algunos de los códigos que caracterizan el guardarropa de su madre incluso los colores y el estilo cayetano ya son parte de la princesa así como los vestidos de líneas depuradas, sastrería impecable, tejidos lisos, joyería minimalista y una preferencia por marcas españolas.

No se trata de una copia exacta, sino de una evolución natural hacia una imagen institucional coherente. Mientras Letizia representa a la reina consorte del presente, Leonor comienza a construir el lenguaje visual que la acompañará cuando llegue el momento de asumir la Corona.

La evolución del guardarropa de Leonor de Borbón y la infanta Sofía queda patente en esta imagen. Mientras la heredera al trono apuesta por un traje azul marino de líneas sobrias y elegante sencillez, la infanta Sofía elige un conjunto rojo de silueta contemporánea y mayor impacto visual, una diferencia que refleja el papel institucional que cada una desempeña dentro de la Familia Real española. Getty Images

La formación militar también cambió su imagen pública

Uno de los momentos que marcó un antes y un después en la percepción de Leonor fue el inicio de su formación en las academias militares.

El uniforme no solo reforzó su papel como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, sino que también consolidó una imagen asociada al deber, la disciplina y el servicio al Estado. Desde entonces, incluso en sus apariciones de civil, su estilo transmite mayor sobriedad y seguridad.

Esta transformación responde a una estrategia lógica, cuanto más cercana esté Leonor a asumir mayores responsabilidades públicas, más deberá proyectar una imagen diferenciada del resto de los miembros jóvenes de la Familia Real.

princesa Leonor Getty Images

La infanta Sofía mantiene una identidad propia

Aunque inevitablemente las comparaciones son constantes, la infanta Sofía ha construido un estilo con personalidad propia.

Sus apariciones muestran una mayor afinidad por las tendencias de su generación, vestidos con siluetas más relajadas, colores vivos y una actitud menos condicionada por el protocolo. Esa libertad responde precisamente a la naturaleza de su posición dentro de la institución, que le permite desarrollar una identidad pública menos vinculada a las obligaciones de Estado.

Esta diferencia no implica una mayor o menor relevancia dentro de la familia, sino el reflejo de las funciones que cada una desempeña.

La infancia de Sofía de Borbón ha ido evolucionando ante el ojo público Getty Images

El detalle que anticipa el futuro de Leonor como reina

No es solo un vestido, un traje o una marca, el verdadero cambio está en el mensaje que transmite su imagen.

Mientras Leonor construye una identidad visual basada en la continuidad, la responsabilidad y la representación institucional, la infanta Sofía conserva un estilo más espontáneo que refleja su posición dentro de la línea sucesoria.

En las monarquías contemporáneas, donde cada fotografía y cada aparición pública son analizadas al detalle, la moda se convierte en una poderosa herramienta de comunicación. Y en el caso de la princesa de Asturias, ese cambio de estilo confirma que su imagen ya no se diseña únicamente como la de una joven royal, sino como la de la mujer que, algún día, ocupará el trono de España.