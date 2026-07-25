Ni rojo ni negro: 7 esmaltes que dejan las uñas bonitas al instante

Las tendencias de manicure están dejando atrás la idea de que un color llamativo es la única forma de destacar. Hoy, las uñas sencillas pero bonitas apuestan por esmaltes con personalidad, pero en versiones suaves y fáciles de llevar. Son tonos que aportan un toque diferente sin perder elegancia y que combinan con cualquier plan, desde un día en la oficina hasta una cena especial.

Si quieres salir de la rutina y probar algo distinto al rojo o al negro, estas propuestas pueden convertirse en tus nuevas favoritas.

¿Qué esmaltes elegir para unas uñas sencillas pero bonitas?

1. Azul mantequilla

Sí, existe. Es un azul muy claro con un matiz cremoso que resulta mucho más delicado que el azul pastel tradicional. Aporta un aire fresco a las manos y combina especialmente bien con joyería plateada.

2. Pistache suave

El verde pistache en su versión más clara se ha convertido en una alternativa para quienes buscan un manicure discreto, pero diferente. Es un color luminoso que funciona especialmente bien durante los meses cálidos, aunque también aporta un contraste interesante en otoño.

3. Arena rosada

A medio camino entre el beige y el rosa empolvado, este tono recuerda al color de la arena al atardecer. Tiene un acabado elegante y natural que estiliza las manos sin caer en los clásicos nude.

Los colores inesperados que elevan cualquier manicure

4. Ciruela ahumada

Si prefieres tonos más profundos, la ciruela ahumada ofrece una alternativa sofisticada al borgoña o al negro. Su mezcla de morado y gris crea un acabado refinado que luce especialmente bien en uñas cortas.

5. Gris lavanda

Este esmalte cambia ligeramente según la luz, ya que mezcla pigmentos grises con un sutil fondo violeta. El resultado es un manicure moderno, minimalista y muy fácil de combinar con prendas neutras.

6. Marfil cálido

Más suave que el blanco tradicional, el marfil cálido aporta luz a las uñas sin generar un contraste tan marcado. Es una opción ideal para quienes disfrutan de la estética limpia y atemporal.

7. Cobre satinado

Los acabados metálicos también pueden ser discretos. Un cobre satinado, sin exceso de brillo, aporta dimensión y elegancia sin resultar exagerado. Es perfecto para quienes quieren salir de lo convencional sin recurrir a colores intensos.

La clave está en elegir un color que se adapte a tu estilo

Más allá de las tendencias, un buen esmalte es aquel que puedes llevar una y otra vez sin cansarte. Los tonos con matices empolvados, minerales o inspirados en elementos naturales ofrecen una forma sencilla de renovar el manicure sin perder ese efecto elegante que caracteriza a las uñas sencillas pero bonitas.

La próxima vez que visites el salón, dale una oportunidad a colores menos evidentes como el azul mantequilla, el gris lavanda o la ciruela ahumada. A veces, el esmalte más bonito no es el más popular, sino el que logra que tus manos se vean cuidadas, sofisticadas y diferentes con un solo color.